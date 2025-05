Laura Madrueño frena en sec 'Supervivientes' per les trampes dels concursants

Després de més de dos mesos a 'Supervivientes', la fam comença a fer estralls en els concursants, cosa que ha portat a una conducta sancionable durant l'última recompensa, una barbacoa de carn. Álvaro Muñoz Escassi, com a guanyador de 'La Liga de los Dioses', va triar el seu equip per gaudir del festí, deixant fora a Carmen Alcayde, qui va haver de servir el menjar sense tastar-lo.

En un gest de solidaritat, Montoya, Anita Williams, Álex, Álvaro Escassi i Borja van intentar amagar carn a les butxaques per endur-se-la d'amagat, però van ser descoberts per l'organització del programa.

Carlos Sobera va qualificar l'acció com un "atemptat contra els principis d'un bon supervivent", i la direcció va imposar una sanció exemplar. L'equip de Playa Furia va perdre la seva recompensa de croquetes, que va ser lliurada a Playa Calma. Així, els seus rivals van gaudir del premi mentre ells es quedaven amb les mans buides, visiblement afectats per la decisió.

Però aquesta adversitat no va ser l'únic que va succeir a la gala d'ahir. Tot seguit, Carlos Sobera cedia la paraula a Laura Madrueño, que des de palapa necessitava explicar quelcom important que havia ocorregut en la publicitat després d'aquesta dura sanció.

| Mediaset

"Durant la publicitat l'equip furia ha pactat que si els sancionàvem sense menjar, començarien una vaga de silenci durant el programa d'avui", revelava la presentadora. "Jo no he dit això", l'interrompia Escassi.

"La veritat és que m'agradaria advertir-vos que ja ha estat una falta de respecte que feu un robatori. Una falta de respecte cap als vostres companys, cap a l'equip i els espectadors. I que amenaceu amb una vaga de silenci... Estem en un programa en directe", insistia molt molesta advertint que totes les imatges es podrien veure al programa de 'Supervivientes: Última hora' d'aquest dimecres.

"Així que, si us plau, us demanaríem que no feu aquesta vaga de silenci per no seguir faltant al respecte a l'audiència especialment. Als vostres companys i a tot l'equip que està aquí treballant", finalitzava.

En l'emissió d'ahir, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' va liderar en audiències a Telecinco baixant, però amb un fantàstic 19,3% i 1.294.000 seguidors. Frega el 30% de quota en els seus minuts finals.