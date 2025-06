Confessió sorprenent d'Escassi a pocs minuts de l'expulsió de 'Supervivientes'

En plena recta final, la lluita per alçar-se amb el maletí de 'Supervivientes' és cada vegada més intensa. En aquesta ocasió, Anita Williams, Montoya, Damián Quintero, Pelayo Díaz i Álvaro Muñoz Escassi s'enfronten a la decisió de l'audiència i un quedarà fora del concurs. Tanmateix, la impactant confessió de l'exgenet a pocs minuts de l'expulsió podria canviar-ho tot.

I és que durant la gala d'aquest dijous de 'Supervivientes', Montoya i Anita s'han alçat com els primers salvats d'aquesta duríssima nominació. Això deixava els altres tres nominats en risc i ja era moment d'adreçar-se a la Palapa. Allà, Jorge Javier Vázquez els ha demanat a cadascun que fes un al·legat per salvar-se. Allà, l'actual xicot de Sheila Casas confessava que qui havia d'abandonar el concurs era ell.

"Crec que és més just que es quedin ells", admetia Escassi, sorprenent tant el presentador com la resta de concursants. "He donat el millor de mi, però al final soc el més gran i crec que ells ho aprofitarien més", seguia. A més, també admetia tenir "molts dolors", un fet que se li sumava a enyorar els seus fills.

| Mediaset

Grans reaccions a la confessió d'Escassi

Així, amb aquests motius, Álvaro Muñoz Escassi reconeixia que se sentia satisfet amb el seu pas per Hondures i que estaria "molt bé" si hagués d'acabar-se avui. Una confessió que ha agafat completament desprevinguts els seus companys, que estaven molt sorpresos. "No perquè siguis gran t'has de marxar", exclamava Makoke entre rialles, que és la més gran.

Al plató també hi ha hagut grans sorpreses d'alguns dels seus excompanys d'edició. Per a Carmen Alcayde, les paraules del genet formen part d'una "estratègia" molt ben pensada. "Sempre que algú diu que se'n vol anar, l'audiència el salva", opinava la periodista, que fa poc menys d'una setmana que deixava 'Supervivientes'.

Altres, com Terelu Campos, Nieves Bolós o Manuel González, apuntaven al caràcter competitiu d'Escassi. "Ha vist que Montoya i Anita s'han salvat abans i ha dit, me'n vaig ja", apuntava la influencer, a la qual cosa Manuel afegia que altres concursants li "havien pres la torrada".