Telecinco anuncia un canvi que afecta l'emissió de 'La Isla de las Tentaciones'

Canvi inesperat la pròxima setmana en els últims programes de 'La Isla de las Tentaciones'. Després de finalitzar l'experiència a República Dominicana i el retrobament tres mesos després, els protagonistes es tornaran a veure les cares en el debat final. No obstant això, Telecinco ha anunciat un canvi en l'estratègia d'emissió, que afecta també a 'La Favorita 1922'.

Recordem que, aquest dilluns, 'La Isla de las Tentaciones' va arrasar més que mai en audiències a Telecinco amb un estratosfèric 26,9% de quota de pantalla i 2.211.000 espectadors.El reality va pujar a un 35,5% en el target entre 13 i 24 anys. A més, va ser líder com el més vist del dia en el seu express amb un 17,3% i 2.443.000 televidents.

D'aquesta manera, Telecinco ha anunciat que el debat final de 'La Isla de las Tentaciones' s'emetrà en directe durant la nit de dilluns. Es tracta d'una estratègia inesperada tenint en compte que per aquest dia està previst l'estrena de la sèrie 'La Favorita 1922', però té una clara explicació. Per ajudar a que funcioni la ficció, Telecinco emetrà el debat de 'La Isla de las Tentaciones' just abans i just després.

Organització de la nit de dilluns a Telecinco:

22:00h: 'El Debat Final de les Tentacions'

23:00h: 'La Favorita 1922'

00:15h: 'El Debat Final de les Tentacions' (continuació)

Per tant, amb aquesta estratègia, molts espectadors previsiblement es quedaran per veure l'estrena de 'La Favorita 1922' mentre esperen seguir amb 'La Isla de las Tentaciones'. Telecinco encara no ha confirmat si hi haurà un segon debat, encara que històricament sempre ha estat així. De moment es desconeix si s'ubicarà complet en la nit de dimecres o si de nou repetiran estratègia el pròxim dilluns junt a 'La Favorita 1922'.

Així és la trama de 'La Favorita 1992'

A Sevilla el 1922, la marquesa Elena de Valmonte, una dona culta i de posició privilegiada, passa hores als fogons junt al servei bolcant la seva energia en la seva gran passió, cuinar. No obstant això, se sent atrapada en un matrimoni infeliç amb Adolfo, el seu autoritari marit que la menysprea a la menor ocasió. Desitja portar una altra vida.

Una nit, després d'oferir un dels seus famosos sopars al seu palauet, Elena i Cecilia, la seva fidel donzella, es veuen embolicades en un desafortunat incident que canviarà les seves vides per sempre. Convertides en fugitives, arriben a Madrid i es refugien en el local d'un restaurant tancat fa anys. Després de recórrer els seus fogons, Elena es planteja reobrir-lo i convertir-lo en un dels millors de la ciutat.

En el seu afany per aconseguir el seu somni, contacta amb Julio, el propietari de l'establiment, que li lloga el restaurant sense informar-la de la lletra petita. Decidides, Elena i Cecilia emprenen la recerca de l'equip entre les millors cuineres i criades del país. Escullen a Ana Ferrer com a cap de sala; Lourdes Mendieta com a cuinera; i Rosa com a pastissera.

Il·lusionades amb la nova oportunitat que els brinda la vida, les cinc dones reobren el restaurant amb el nom de 'La Favorita Bistró'. Entre guisats i receptes donaran el millor de si mateixes, compartiran secrets, coneixeran l'amor i descobriran que fa falta molt més que talent i ganes per mantenir el restaurant a flotació. Perquè potser els problemes no han acabat, sinó que no han fet més que començar…