Segueixen junts Andrea i Joel tres mesos després de 'La Isla de las Tentaciones'?

La història d'Andrea i Joel a 'La Isla de las Tentaciones' va estar marcada per les emocions fortes i els dubtes.Tots dos van creuar la línia de la fidelitat: Joel amb Nataly, amb qui va compartir un apassionat petó al jacuzzi, i Andrea amb Borja, amb qui també es va deixar portar. No obstant això, el penediment no va trigar a arribar, cosa que va portar Joel a sol·licitar una foguera de confrontació per aclarir els seus sentiments.

Després d'una intensa conversa plena de llàgrimes i retrets, la parella va decidir donar-se una segona oportunitat i abandonar 'La Isla de las Tentaciones' junts. Però la gran incògnita era si van aconseguir superar el que va passar tres mesos després de República Dominicana.

En el retrobament, Andrea i Joel van fer la seva entrada agafats de la mà i amb somriures còmplices. Sandra Barneda els va rebre i els va lliurar una tauleta per reviure els moments més impactants de la seva experiència a l'illa. "És dur tornar a veure tot això", admetia Joel, mentre Andrea assentia amb gest seriós.

| Mediaset

Després de la seva sortida de 'La Isla de las Tentaciones', van intentar reconstruir la seva relació. "Els primers mesos van anar bé, però després ell va començar a distanciar-se, i jo era qui intentava mantenir-nos a flotació", va confessar Andrea. Per la seva banda, Joel va explicar que la rutina i certs comportaments que no li convencien li van fer replantejar-se tot: "Vam entrar en una monotonia, i jo, impulsivament, vaig decidir marxar-me".

Malgrat els alts i baixos, la parella va assegurar haver trobat un equilibri. "Hem après a comunicar-nos millor", va assenyalar Andrea, mentre Joel afirmava que la seva actitud ha canviat i que ara expressa més els seus sentiments.

Abans d'acomiadar-los, Sandra Barneda els va preguntar pel futur. Amb somriures còmplices, Andrea no va dubtar a manifestar el seu desig de casar-se: "Espero que em demani matrimoni". Joel, per la seva banda, va admetre que tots dos han parlat sobre la possibilitat de fer aquest pas si aconseguien superar la prova de 'La Isla de las Tentaciones'.

Finalment, tots dos es van dedicar unes emotives paraules, reafirmant el seu amor i deixant clar que l'experiència els ha servit per enfortir la seva relació. "M'he adonat que el que va passar és passat i l'important és el que volem construir junts", va expressar Joel. "Aquesta experiència m'ha fet veure que vull estar amb ell per sempre", va concloure Andrea.