Ningú imaginava el que amagava José María Almoguera i ha mostrat a 'GH DÚO'

Aquest divendres, 'Vamos a ver' va posar la seva atenció en els últims esdeveniments ocorreguts a la casa de 'GH DÚO'. Els conflictes habituals entre els concursants van donar molt de què parlar, però el que realment va capturar tota l'atenció al plató va ser un inesperat i curiós tema. L'ara anomenat "Borregón" de José María Almoguera, fill de Carmen Borrego.

Joaquín Prat va introduir el tema amb una referència al que va succeir a la casa: "Parlant de coses íntimes...". I Verónica Dulanto va afegir entre rialles: "José María, ahir a la casa, presumia de tenir molt bons atributs", mentre les imatges del moment eren emeses.

Els comentaris no van trigar a aparèixer. Verónica Dulanto, amb humor, va assenyalar: "Té bones cames", mentre que Alexia Rivas va ser més explícita: "Aquí hi ha xixa". Durant la gala de dijous de 'GH DÚO', Carlos Sobera també va fer gala del seu característic humor en comentar: "No havia vist una cosa així des d'aquest matí a les 9 que m'he dutxat a casa".

| Mediaset

Al plató de Telecinco, la reacció dels col·laboradors va ser igualment desenfadada. Adriana Dorronsoro va demanar un aplaudiment per a José María Almoguera, al qual Marta López es va sumar amb humor: "Carmen, que bé ho vas fer. Ho heu fet molt bé". Fins i tot va bromejar afegint: "És una feina tenir aparells a la boca i tenir això al costat...". "Un aplaudiment per a Paola. Ara ho entenc tot", va dir Pepe del Real.

Aquest comentari va generar tant rialles com certa incomoditat, provocant que Verónica Dulanto intervingués per demanar respecte. No obstant això, la crida a la moderació no va tenir gaire efecte, ja que els col·laboradors van continuar comentant el tema. Entre les conclusions més comentades, una col·laboradora va sentenciar: "Quin pèndol té", tancant així el tema.

Recordem que la tercera gala de 'GH DÚO' ha aconseguit liderar la nit des de Telecinco amb un 14,2% i 880.000 espectadors. El reality presentat per Carlos Sobera, que va registrar 1.092.000 telespectadors juntament amb un pobre 8,4% en el seu express, va pujar a un 19,5% en el target entre 13 i 24 anys.