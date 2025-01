Ángel Cristo JR respon a Bárbara Rey a 'De Viernes' amb un missatge clar i directe

La disputa familiar entre Ángel Cristo JR i la seva mare, Bárbara Rey, continua sent el centre d'atenció mediàtica. Després d'un any d'entrevistes en què ambdós han exposat les raons del seu distanciament, Ángel Cristo JR ha tornat a 'De Viernes'. El protagonista ha tingut la clara intenció de refutar les declaracions recents de la seva mare i aportar la seva pròpia versió dels fets.

Amb documents a la mà, Ángel Cristo JR va assegurar que tenia proves per desmuntar les acusacions de la seva mare. "Hi ha alguna cosa que de totes les coses que ha dit es podria matisar una mica i aportar una mica de llum. Jo sóc l'únic que no ha canviat la meva versió. Tota la gent que va estar al seu costat en aquella època, no està al costat de la meva mare. No té ningú que la recolzi. L'únic que ha fet és explicar-vos mentides. Jo porto les proves que són necessàries. Desmunta totalment la seva versió", va afirmar.

Durant l'entrevista, Terelu Campos va plantejar una pregunta directa a 'De Viernes' sobre el suposat canvi de percepció de Bárbara Rey cap al seu fill. "Què ha pogut veure de tu amb la persona amb la qual estàs lluitant perquè pugui dir això?", va preguntar. Ángel Cristo JR va respondre sense embuts: "És maldat pura i dura, no cal desenvolupar res, aquesta és Bárbara Rey. En els àudios, Terelu Campos, està claríssim a favor de qui està la meva mare. La pena és que no els puguem escoltar. Jo estic esperant que la meva mare porti una prova algun dia".

| Mediaset

Un dels moments més impactants de l'entrevista va arribar quan Ángel Cristo JR va parlar sobre els abusos sexuals que la seva germana, Sofía Cristo, va patir en el passat. "Quan la meva germana va parlar i va sortir tot el del meu oncle, en la publicitat d'un programa que va estar ella parlant dels abusos, ella va insinuar a un periodista que li fes una pregunta insinuant si jo podia haver estat el que va abusar de la meva germana, però que ella ho negaria més tard perquè li venia bé seguir en el conflicte", va revelar.

Ángel Cristo JR també va abordar l'impacte emocional que aquestes declaracions han tingut sobre ell: "El que veig és que no escatima en esforços per destruir-me. Ella sap perfectament pel procés que he passat d'una denúncia falsa de la meva exdona per violència de gènere. Sap que estic lluitant per la custòdia compartida i quan jo parlo és perquè tallo i si tallo és per aquestes coses".

Ángel Cristo JR va insistir que les seves declaracions no han estat malintencionades. "Jo no he parlat en les meves entrevistes amb maldat, jo he parlat de com m'he sentit", va afirmar.