Ángel Cristo JR es planta a 'De Viernes' pel que diu Bárbara Rey de la seva filla

L'any nou va començar amb tensió per a Bárbara Rey i el seu fill Ángel Cristo JR, que mantenen un conflicte familiar que continua escalant públicament. Després de l'emissió d'una entrevista de la vedette a 'De Viernes' de Telecinco, el seu fill va decidir respondre en el mateix espai. Ángel Cristo JR va oferir la seva versió dels fets en una gravació que no va estar exempta de moments d'alta tensió.

L'equip de 'De Viernes' va passar cinc hores amb Ángel Cristo JR al seu domicili, registrant les seves reaccions en temps real mentre veia l'entrevista de la seva mare. No obstant això, un dels comentaris de la vedette va resultar ser el detonant per a un moment especialment delicat.

Durant la seva intervenció, Bárbara Rey va llançar una demolidora declaració sobre l'actual litigi del seu fill per la guarda i custòdia compartida de la seva filla. "Sé que tens un litigi amb la teva exdona per la guarda i custòdia compartida i li demano a Déu que no ho aconsegueixis", va dir. Unes paraules que van colmar la paciència d'Ángel Cristo JR.

| Telecinco

"Això no ho aguanto. No parlarà de la meva filla perquè això no ho toleraré", va manifestar indignat Ángel Cristo JR. Acte seguit, va interrompre la gravació i es va dirigir a l'equip del programa amb contundència: "Pararem la gravació, ho sento molt. Fins aquí hem arribat amb això".

Després de pausar el televisor i aixecar-se del sofà, va decidir reprendre la visualització, per enfrontar-se a noves declaracions de la seva mare, que va continuar qüestionant el seu paper com a pare. Entre altres afirmacions, Bárbara Rey va expressar: "La meva neta necessita un altre tipus de vida. Hi ha coses que no explicaré i vull que la meva neta estigui amb la seva mare".

Davant aquestes paraules, Ángel Cristo JR no va poder contenir la seva ràbia i va finalitzar la gravació de manera definitiva. "Això no ho toleraré i no parlaré a la televisió. Aquí hem acabat", va sentenciar visiblement afectat. Finalment, va abandonar el saló on estava veient 'De Viernes', posant fi a un episodi tens que evidencia les profundes diferències que mantenen mare i fill.