Gorka Ibarguren revela que ha passat per quiròfan un any després de 'Supervivientes'

Gorka Ibarguren, exconcursant de 'Supervivientes', ha reaparegut des de l'hospital després de sotmetre's a una operació que portava esperant des de fa gairebé dos anys. Recordem que es va donar a conèixer al País Basc de la mà de 'El Conquistador', abans de saltar a la versió nacional del format. No obstant això, el seu gran salt a la fama va ser de la mà de 'Supervivientes', on va aconseguir convertir-se en un dels finalistes.

Ara, Gorka Ibaguren ha estat intervingut quirúrgicament d'una hèrnia discal a la zona lumbar, entre les vèrtebres L4 i L5. Un problema que li causava dolors i limitacions des de feia temps.

Des del llit de la seva habitació a l'hospital, on haurà de romandre uns dies més abans de rebre l'alta, Gorka Ibarguren ha compartit una imatge a les seves xarxes socials. A més ha explicat com es troba: "Després de gairebé dos anys d'espera per fi m'han operat", celebra l'entrenador personal. Un comunicat que ha realitzat visiblement alleujat després de superar aquesta intervenció que, segons ell mateix ha explicat, ha sortit "fenomenal".

| Mediaset

L'operació es va realitzar per tractar l'hèrnia discal en el segment L4 i L5, una zona clau per al moviment i el suport del pes del cos. Aquest tipus de lesions, propenses a aparèixer per factors com la professió, el pes o el tabaquisme, poden causar intensos dolors, entumiment o fins i tot ciàtica a causa de la pressió sobre les arrels nervioses.

Gorka Ibarguren ha agraït als seus seguidors els missatges d'ànim que ha rebut en les últimes hores: "Ja aniré explicant les sensacions i si ha valgut la pena perquè us serveixi d'ajuda". Malgrat la imatge impactant que va compartir des del llit de l'hospital, el jove assegura que es troba bé i amb moltes ganes de començar la seva recuperació: "Ara a recuperar-me. Gràcies, eskerrikasko pel suport, sou molt grans".

El jove, conegut també pel seu polèmic petó amb Marieta durant el seu pas pel reality, es mostra optimista i enfocat en la seva rehabilitació. Un procés necessari per recuperar completament la funcionalitat de la zona afectada.