Comunicat de Bárbara Rey que paralitza 'De Viernes' en l'entrevista d'Ángel Cristo

En l'últim programa de 'De Viernes', la relació entre Bárbara Rey i el seu fill Ángel Cristo JR ha tornat a ser protagonista, després que la vedette expliqués la seva història en uns especials. El protagonista, per la seva banda, ha respost a algunes de les declaracions de la seva mare. A 'De Viernes' ha desmentit certs aspectes i ha ofert la seva pròpia versió dels fets.

Aquesta setmana, el fill de Bárbara Rey ha aprofundit en detalls de la seva infància, com els massatges que, segons ell, la seva mare l'obligava a fer-li mentre estava amb poca roba. A més, ha presentat àudios que recolzen que la vedette sempre l'ha recolzat en el litigi que manté amb la mare de la seva filla. Encara que alguns d'aquests documents no es van poder reproduir a 'De Viernes', els col·laboradors del programa van tenir accés a ells en privat.

"És maldat pura i dura, no cal desenvolupar res, aquesta és Bárbara Rey. En els àudios està claríssim a favor de qui està la meva mare, però la pena és que no els puguem escoltar. Jo estic esperant que la meva mare porti una prova algun dia", explicava Ángel Cristo JR a 'De Viernes'.

"El que veig és que no escatima en esforços per destruir-me. Ella sap perfectament pel procés que he passat d'una denúncia falsa de la meva exdona per violència de gènere. Sap que estic lluitant per la custòdia compartida i quan jo parlo és perquè tallo i si tallo és per aquestes coses", afegia.

En un gir inesperat, Bárbara Rey va interrompre l'entrevista enviant un missatge a Terelu Campos, que el va llegir en directe. "La teva mare diu que, durant un temps, ella ha estat al teu costat perquè ha volgut i volia recolzar-te", va començar a llegir Terelu Campos, causant una reacció en Ángel Cristo JR.

En adonar-se que el missatge l'havia rebut la col·laboradora en aquell precís moment, Ángel Cristo JR no va dubtar a tallar sobtadament la conversa: "Passo de missatgets. Estic jo en plató, no està ella". No obstant això, Terelu va intentar continuar, considerant important el missatge: "Mai li ha dit res dolent de tu a la menor".