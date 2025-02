'Supervivientes' confirma una coneguda model com la seva onzena concursant

'Supervivientes' ja té la seva onzena concursant confirmada, directament del món del modelatge. El pròxim 6 de març arrencarà a Telecinco la nova temporada del reality de supervivència, que cada vegada té més confirmats. L'última, anunciada a 'Tardear', és la model Àngela Ponce, coneguda per visibilitzar les dones trans en aquesta indústria.

"Em moro de ganes d'arribar a Hondures, que pugueu conèixer-me, viure l'experiència i donar-ho tot", ha explicat Àngela Ponce en el seu vídeo de presentació de 'Supervivientes'. "Vull tirar-me de l'helicòpter, encara que tinc molta por perquè soc d'una generació traumatitzada per la pel·lícula 'Tiburó'", afegia.

Encara que va estudiar la carrera d'informàtica, la major part de la carrera d'Àngela Ponce ha estat centrada en el món de les passarel·les i també la fotografia. Sempre s'ha dedicat a la moda i s'ha presentat a certàmens de bellesa fins a dues vegades. L'any 2015, va lluitar per la corona de Miss Espanya, encara que no va poder guanyar-la perquè, com va explicar en una entrevista a 'Viva la vida', "l'organització de Miss Món no admetia dones trans en el certamen internacional".

| Mediaset

A Àngela Ponce li va quedar una espineta clavada amb els certàmens de bellesa i, per això, va tornar a provar sort l'any 2018. Va decidir presentar-se a Miss Univers Espanya i es va alçar amb la corona. Un concurs en què va portar per bandera el seu missatge de tolerància, respecte, inclusió i amor, que va suposar per a ella un trampolí a la fama.

Cal destacar que no serà el primer reality d'Àngela Ponce. Era un altre estil, però va participar a 'Time Zone', un format de Max presentat per la streamer Cristinini. El reality consistia a enfrontar-se a diferents reptes, majoritàriament físics, a l'estil de "un videojoc en el món real".

Per tant, s'uneix a la llista de famosos que saltaran del conegut helicòpter de 'Supervivientes' en poc més d'una setmana. S'uneix al càsting format per Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew i Samya Aghbalou.