'Supervivientes' dona la sorpresa amb una protagonista de 'Tentaciones' com a concursant

'Supervivientes' ja té la seva novena concursant confirmada, directament des de 'La Isla de las Tentaciones'. El pròxim 6 de març arrencarà a Telecinco la nova temporada del reality de supervivència, que cada vegada té més confirmats. L'última, anunciada per Sandra Barneda, és Rosario Matew, participant de la quarta temporada de 'La isla de las tentaciones'.

"Liar-la a les illes se'm dona molt bé i el món 'beauty' m'apassiona, però no tot serà 'unglots'. Així que vull que conegueu una altra part de mi i a donar-ho tot", assenyala la influencer en el seu vídeo presentació.

Procedent d'Elx, Rosario Matew va participar en la quarta temporada de 'La isla de las tentaciones', per la qual cosa ja té una mica d'experiència en el món dels realities. Això sí, aquesta vegada la jove assumeix una altra experiència totalment diferent, enfrontant-se a reptes i proves de supervivència total. Amb 434.000 seguidors a Instagram i 607.000 a TikTok, Rosario Matew és una de les concursants que més reaccions generarà entre el públic juvenil de 'Supervivientes'.

| Mediaset

Recordem que Rosario Matew, que ara té 24 anys, va acudir a República Dominicana juntament amb el que en aquell moment era el seu xicot Álvaro Boix. Tots dos van acabar caient en la temptació. En el cas de la jove, primer es va besar amb Suso Olivares i posteriorment, sonaria la llum de la temptació després de besar-se amb Simone. A través de xarxes hem pogut seguir la relació que ha mantingut amb Stiven, també temptador de la seva edició, encara que tots dos ho van deixar al gener.

Per tant, Rosario Matew s'uneix a la llista de famosos que saltaran del conegut helicòpter de 'Supervivientes' en poc més d'una setmana. S'uneix al càsting format per Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez i Álex Adrover.

Recordem que Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.