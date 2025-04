La confessió d'Almácor en el seu retorn després del seu abandonament forçat de 'Supervivientes'

El retorn d'Almácor de 'Supervivientes' no ha estat el que ell hauria desitjat.El cantant ha hagut d'abandonar l'aventura de forma inesperada després de patir una aparatosa lesió durant una de les proves del reality. El que va començar com un simple relliscó en un joc de recompensa va acabar amb un diagnòstic que el va obligar a deixar l'illa.

Ja de tornada a Espanya, Almácor ha aterrat al plató de 'Supervivientes' on ha pogut retrobar-se amb els seus éssers estimats. El moment ha estat especialment emotiu, i no ha pogut evitar emocionar-se en abraçar la seva família i la seva nòvia.

Amb Sandra Barneda, Almácor confessava com de complicat va ser acceptar la seva sortida: "Està sent una mica complicat, perquè jo em volia quedar allà". L'entrevista va prendre un to més seriós quan es va abordar l'abast real de la seva lesió. "M'he trencat coses que ni sabia que existien", va afirmar, tirant d'humor malgrat el dolor físic.

| Mediaset

"Crec que he estat jo al 100%. Pensava que sense menjar m'enfadaria, perquè sóc un ploraner, però no", va dir fent balanç del seu pas per 'Supervivientes'. A més, va recordar un dels moments més especials viscuts a l'illa: el retrobament amb la seva nòvia Helena Gonru. "Vaig portar les dues primeres setmanes a mort, després em va donar un baixón, però després va venir la princesa[la seva nòvia]i em va donar energia", va rememorar.

Sandra Barneda va voler animar-lo mencionant Álvaro Muñoz Escassi, qui també va haver d'abandonar 'Supervivientes' el 2009 per lesió, però va tornar en una edició posterior. Una possibilitat que Almácor no descarta: "M'ho va dir, que ell se'n va anar i va tornar".

Ja fora del concurs, l'artista ha parlat sense embuts sobre la seva relació amb alguns companys de 'Supervivientes', com Laura Cuevas. Encara que manté que tenen bona sintonia personal, va ser molt clar en afirmar que no compartiria experiència amb ella en una futura edició: "La noia em cau increïble i ens ho passaríem molt bé parlant. Però clar si de sobte veig un coco i em fa la coquinha...", va expressar, deixant caure una possible ocultació de menjar per part de la concursant.

"És que si se'l guarda per a ella jo passaria el doble de gana. Amics tot el que vulguis, però supervivents junts, això no", va sentenciar, posant punt final a una intervenció carregada d'emocions al plató de 'Supervivientes'.