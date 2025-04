'Los vecinos de al lado' expulsa disciplinàriament Bayan i Álvaro després del que va passar

Contundent decisió a 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality de Mediaset que s'emet en exclusiva a través de Mitele PLUS. Durant la gala de dilluns, Ibán García va anunciar en directe l'expulsió immediata de Bayan i Álvaro. Una clara determinació com a conseqüència directa de l'enfrontament que van protagonitzar i que, segons l'organització, va creuar els límits establerts per les normes del programa.

"Fa unes hores ha passat quelcom molt greu al veïnat", va començar el presentador, abans de mostrar a l'audiència les imatges del tens altercat. En elles, s'aprecia com la relació entre ambdós es deteriora ràpidament en una discussió carregada de retrets i constants faltes de respecte. Bayan, exnòvia d'Eros, acusà Álvaro de parlar malament a esquena de la seva parella, Mayeli, i acte seguit inicià una discussió també amb ella, traient a la llum les relacions sentimentals passades de la concursant.

L'escena va anar escalant en intensitat a 'Los vecinos de la casa de al lado'. Álvaro, visiblement afectat, va respondre amb duresa a les acusacions i retrets dirigits tant a ell com a Mayeli. Aquesta, per la seva banda, intentava mantenir la calma i impedir que la seva parella caigués en la provocació.

Després de l'emissió del vídeo, Ibán García va transmetre la determinació presa per l'equip de 'Los vecinos de la casa de al lado'. "Tant Bayan com Álvaro sou coneixedors de les normes de la comunitat, que prohibeixen expressament qualsevol tipus de comportament invasiu o que suposi una falta de respecte a un company", arrencà el presentador.

"Per això, i degut a les innombrables faltes de respecte entre vosaltres, a la clara invasió de l'espai personal i al comportament intolerable, Bayan i Álvaro, des d'aquest mateix instant i passi el que passi en les votacions, esteu expulsats de 'Los vecinos de la casa de al lado'", conclogué.

Els implicats van reaccionar amb pesar. Mentre que Bayan es mostrà seriosa i distant, Álvaro, notablement afectat, va demanar a Mayeli que no es preocupés per ell. A més, el jove va reconèixer que la conducta que ambdós havien mantingut era completament reprovable.