L'impactant canvi físic de Nieves Bolós després de tres mesos a 'Supervivientes'

Nieves Bolós ha estat una de les últimes expulsades de 'Supervivientes'. La seva eliminació va estar carregada d'emoció, especialment perquè va haver d'acomiadar-se d'un dels seus grans amics a l'illa, Joshua Velázquez. L'abraçada entre tots dos, acompanyada de llàgrimes, va ser un dels moments més emotius de la gala, encara que, tan sols una setmana després, el concursant també va ser expulsat.

"Moltes gràcies, no puc dir més sent amb Nieves. Només gràcies pel suport. M'emporto una amiga. Ha estat una sorpresa estar amb ella. T'estimo", va expressar Joshua Velázquez commogut en dir adeu a la concursant. Per la seva banda, Nieves Bolós va mostrar orgull i energia en afirmar: "Estic molt orgullosa d'haver arribat fins aquí". I encara que el comiat va ser difícil, va mantenir l'ànim alt: "Podria haver estat moltes setmanes més, tinc energia de sobres. Torno a Espanya amb molta energia. Em fa pena marxar, però és el que hi ha".

Abans de prendre el vol de tornada a Espanya, Nieves Bolós va viure els tres rituals als quals se sotmeten tots els expulsats de 'Supervivientes'. Va poder gaudir d'una dutxa amb aigua dolça, un banquet amb els seus plats preferits i el moment esperat del mirall, en el qual va poder comprovar el seu canvi físic. La seva reacció va ser sincera i sorpresa: "Què fort, mare meva, estic moreníssima".

| Mediaset

El reflex que va trobar va ser molt diferent del que recordava després de 'Supervivientes': "Tres mesos sense mirar-me al mirall, estic... Em veig maca de cara, molt diferent, però m'agrada el que veig, mare meva. El braç és la meitat que el d'abans", va detallar, analitzant els canvis. No obstant això, la duresa de l'experiència també li va passar factura: "M'he quedat sense cul, quina llàstima, tant de treball al gimnàs i m'he quedat esquelètica".

Per a Nieves Bolós, que viu immersa en el món del fitness, perdre la forma física va ser un cop dur. Per això, ja té clar el seu següent pas: "M'he de posar a menjar i a entrenar, que així no em puc quedar". Malgrat tot, no renuncia a la nova versió de si mateixa que ha descobert: "M'agrada aquesta nova versió".

Més enllà del físic, Nieves Bolós també va destacar el creixement personal que ha experimentat. "Veig una Nieves lluitadora, guerrera, que ho ha donat tot i estic superorgullosa de tot el que ha aconseguit. Em sento una guerrera per dins i per fora, podria haver aguantat molt més i aquest cos demostra tota la canya que hi ha a la platja", va reflexionar amb orgull a 'Supervivientes'.

A més, va destacar detalls que la fan sentir bé amb si mateixa: "Em veig una cara rara, però guapíssima. Les dents se'm veuen blanquíssimes, em veig uns ullassos verds...".