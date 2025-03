L'impactant salt d'Anita que paralitza 'Supervivientes': No recordo res igual

Després d'uns dies de pluges extremes que obligaven a evacuar els supervivents, la calma ha tornat a Hondures. Almenys per ara, ja que l'explosiva entrada d'Anita Williams podria tornar a canviar-ho tot. La jove ex-participant de 'La Isla de las Tentaciones' compartirà platja amb Montoya i Manuel, tancant així el càsting de 'Supervivientes'.

Sens dubte, Anita i Montoya s'han convertit en les estrelles de l'última edició de 'La Isla de las Tentaciones'. No obstant això, encara que Montoya ha aconseguit guanyar-se l'afecte de l'audiència, ella es va convertir en "la més dolenta d'Espanya". El públic no li perdona que fos infidel i, per això, el seu salt era un dels que més expectació causava.

| Telecinco

Salt de l'helicòpter que va haver de posposar-se a causa del temporal extrem que assotava els Cayos Cochinos. No obstant això, durant la segona gala de 'Supervivientes' hem pogut veure l'entrada de la concursant i ha deixat sense paraules a tothom.

"Tinc moltes ganes, fa temps que espero des de dimarts", explicava la jove, que assegurava que no havia pensat què dir en el retrobament amb la seva exparella. Recordem que Anita va confessar seguir enamorada de Montoya, però que no entrava amb la intenció de reconquistar-lo.

Per això, Anita sorprenia a tothom quan demanava que pugessin encara més l'helicòpter. "Pugeu-lo més", li demanava davant un Jorge Javier que es quedava en xoc. Després de dedicar-li el salt a la seva família, amics i les noies amb les quals va compartir experiència a 'La Isla de las Tentaciones', la jove saltava sense dubtar-ho.

| Supervivientes

"Quina salvatjada, jo no recordo una cosa igual", expressava el presentador, que no acabava de creure's l'increïble salt d'Anita. Tot i que no hi ha hagut confirmació oficial, la distància entre l'helicòpter i l'aigua semblava ser de bastants metres. Segons ha confirmat Jorge Javier, aquest ha estat "el salt més alt de l'edició".

Així, Anita Williams comença el seu pas per 'Supervivientes' amb una entrada explosiva que li ha fet guanyar-se l'aplaudiment de l'audiència. Després de posar un peu a la platja, Laura Madrueño li ha comunicat que posarà rumb a Playa Misterio, on es retrobarà amb el que va ser la seva exparella, Montoya.