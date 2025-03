Mediaset revela el retorn de 'Els veïns de la casa del costat' amb nou presentador

Bones notícies per als seguidors dels realities de Mediaset. Després de la bona acollida de la primera edició l'any passat, el grup audiovisual ha anunciat el retorn a Mitele PLUS de 'Els veïns de la casa del costat'. En aquesta ocasió, el reality estarà presentat per l'influencer Iban García, que agafarà el relleu de Cristina Boscá.

D'aquesta manera, pròximament nous 'veïns' iniciaran una convivència vigilada per càmeres en els seus respectius apartaments. Comptarà amb dues gales setmanals en exclusiva conduïdes per Iban García i senyals de 24 hores en directe durant 13 setmanes.

Produït per Cuarzo ('Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones'), 'Els veïns de la casa del costat' és un format original de telerrealitat que l'any passat va comptar amb una completa cobertura integrada per cinc canals en directe. Quatre d'ells van ser exclusius a Mitele PLUS i un que es va poder veure també a YouTube.

| Mediaset

En 'Els veïns de la casa del costat', dues parelles de famosos amb comptes pendents creuades van conviure separades en sengles apartaments ubicats un davant de l'altre. Les parets acristallades els van permetre observar i ser observats les 24 hores del dia. L'interior d'aquests espais estava completament equipat amb zona d'estar, dormitori, cuina i bany amb dutxa.

Els dos apartaments estaven units per un pati comú, zona en la qual els participants podien puntualment reunir-se per afrontar diferents dinàmiques. Aquest espai estava dotat d'un jardí vertical, jacuzzi, hamaques, barbacoa i un petit gimnàs, entre altres elements. De manera puntual, les parelles podien decidir si convidaven al seu apartament a algun membre de la parella veïna.

Els seguidors de 'Els veïns de la casa del costat' a Mitele PLUS tenien en el seu poder el destí dels concursants al llarg del reality. Podien decidir amb els seus vots qui ha de marxar de la convivència a l'apartament cada setmana, entre altres situacions. Els concursants expulsats es traslladaven, a un habitatge separat d'aquest petit 'veïnat' i també vigilat per càmeres les 24 hores del dia.

En aquest reality de convivència el títol de guanyador es va dirimir entre els quatre veïns que més dies haguessin aconseguit romandre en el concurs. El públic, sempre amb l'última paraula en el seu poder, va decidir qui va ser mereixedor d'alçar-se amb el triomf.