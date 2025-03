Makoke acusada d'incomplir greument les normes de 'Supervivientes' en ple directe

Després de gairebé un mes de concurs, Joshua Velázquez i Laura Cuevas han dinamitat la convivència del seu equip després de les greus acusacions vessades contra una de les seves companyes. Makoke ha estat assenyalada en ple directe, acusada de haver-se saltat les normes de 'Supervivientes'.

Tot sorgia en ple enfrontament entre Anita Williams i la resta de concursants. Després de patir un altre robatori de menjar, tots els dits apuntaven a l'ex-participant de 'La Isla de las Tentaciones', però Makoke no dubtava a sortir en la seva defensa. "Per què ha de ser ella?", apuntava ella, ressaltant el fet que no existien proves contra Anita.

De fet, l'ex de Kiko Matamoros anava més enllà i assenyalava Joshua Velázquez. "Per què no has pogut ser tu que et vas passar tota la nit cuidant del foc?", acusava Makoke. Davant d'això, el dissenyador perdia els nervis i l'amenaçava: "M'estàs assenyalant a mi directament i no ets la més indicada per parlar", deia.

Makoke l'animava a parlar però el jove es negava en rodó. "No em pertoca a mi parlar d'aquest tema, però Makoke ha incomplert les normes", acusava Joshua, visiblement irritat. Tot i que es negava a donar més detalls, Sandra Barneda li ha demanat que s'expliqués, al que finalment ha accedit.

"A mi m'ha arribat que Makoke va entrar menjar al programa", narrava el concursant, que assegurava que la col·laboradora havia ficat menjar a la butxaca trencada del seu impermeable. Per descomptat, tot això ho havia escoltat de la seva amiga Laura Cuevas, una experta en explicar tots els rumors d'Hondures.

"Jo li vaig explicar que a l'hotel tenia dues barretes de proteïna que el meu fill em va dir que colés, perquè ningú se n'adonaria", explicava Makoke. No obstant això, la col·laboradora assegurava que en l'últim moment li havia fet por i les havia deixat a l'hotel. "Sí, vaig estar a punt de ficar dues barretes però no ho vaig fer", es defensava, titllant de bruta l'ex habitant de Cantora.

Sandra Barneda intentava tancar la polèmica, afirmant que era "pràcticament impossible" que els concursants colessin menjar a 'Supervivientes'. "Us penseu més llestos del que sou, perquè l'equip revisa tot el que entreu al concurs", els avisava. No obstant això, Laura Cuevas no es rendia i seguia repetint la seva versió.

"És pràcticament impossible però hi ha marge d'error", refutava a la presentadora. "Makoke em va explicar que va ficar dues barretes que es va menjar durant la primera pluja", deia. "També va colar un paperet que posava 'T'estimo' per explicar aquí que li ho havia posat el seu fill", explicava amb tot luxe de detalls.

Davant d'això, Makoke esclatava i negava en rodó les acusacions. "Sandra, jo et juro que no és veritat. I, encara que ho fos, aquesta senyora em sembla una chaquetera perquè jo no he fet res més que donar-li afecte", tancava la concursant, molt afectada.