El dur episodi de la vida de Rosario que l'empeny a abandonar 'Supervivientes'

És ben sabut que 'Supervivientes' és un dels realities més durs de la televisió. Per això, no és d'estranyar que el 'Conexión Honduras' d'aquesta setmana hagi començat amb un nou protocol d'abandonament actiu. Després de la marxa anticipada de Terelu Campos, Rosario Matew s'ha vist sobrepassada per la situació i es planteja abandonar el concurs.

La concursant porta unes hores apartada a la Cabanya VIP, donant voltes a la dura nit que té per davant. Finalment, Sandra Barneda ha pogut parlar amb ella en directe per preguntar-li què li estava passant.

"Tenia moltes ganes de parlar amb una veu coneguda", li ha reconegut Rosario Matew, que ja havia coincidit amb la presentadora a 'La Isla de las Tentaciones'. Visiblement emocionada, la concursant assegura que mai s'hauria imaginat abandonar. "Mai vaig pensar això però m'he vist sobrepassada però aquesta experiència cal viure-la", explicava la concursant, que necessitava desfogar-se.

| Mediaset

A continuació, la jove ha volgut explicar tot el que li passava pel cap. "És un cúmul de coses, sento que el meu cos respon 100% i això que venia amb moltes pors limitants", expressava ella. "Però tinc una sensació d'ofec constant, d'asfíxia. El meu cap no està processant bé això", explicava la concursant sobre el seu pas per 'Supervivientes'.

Rosario pren una decisió

Després d'això, Rosario Matew s'ha obert com mai desvetllant un dur episodi de la seva vida. "El 2023 vaig passar una etapa d'ansietat molt dolenta i no podia ni sortir de casa", explicava. "Quan sento coses semblants, el meu cos activa totes les alarmes perquè no puc permetre'm passar pel mateix", afegia la concursant.

Per descomptat, Sandra Barneda li demanava que reflexionés i que pensés que 'Supervivientes' és una prova global, en la qual es passen per diferents etapes. No obstant això, la jove es veia incapaç de seguir en el concurs. "Això no és una cosa d'ara, em passa des de la primera setmana i m'he anat callant fins que exploto", seguia insistint ella, al límit de l'abandonament.

La concursant també ha pogut parlar amb els seus pares i amb Stiven Iniesta, ex participant de 'La Isla de las Tentaciones' i parella de Rosario Matew. La jove ha trencat a plorar en escoltar els seus éssers estimats, assegurant-los que "no podia més" i també confessant tots els penediments que tenia en la seva relació. "Jo no sabia si seguir amb ell i vaig ser molt dura", deia, "però aquí m'he adonat que ho vull tot amb Stiven".

Finalment, Rosario Matews ha pres una decisió. "Admiro moltíssim a tots els companys que s'han sumat a això i també a mi per ser tan valenta i per escoltar-me", començava la concursant. "Sé el que sento i moltes vegades ens quedem en lloc per el què diran, però necessito escoltar el meu instint i aquest em diu que torni a Espanya", concloïa la concursant.

Així, l'ex participant de 'La Isla de las Tentaciones' abandona Hondures i posa fi al seu pas per 'Supervivientes'.