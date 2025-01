Ana Herminia denuncia una agressió a 'GH DÚO' i activa el protocol d'abandonament

'GH DÚO' tot just porta una setmana en marxa, però les polèmiques ja dominen la convivència a la casa de Guadalix de la Sierra. Després dels dubtes inicials d'Álex Ghita i Vanessa Bouza sobre la seva continuïtat, ara és Ana Herminia qui amenaça amb abandonar el concurs. Una cosa que ha passat just abans d'enfrontar-se a la primera expulsió de la temporada.

Ana Herminia començà la setmana amb un tracte aparentment cordial cap als seus companys. No obstant això, tot canvià després de les nominacions de diumenge, en les quals liderà el rànquing de punts per sortir de la casa. Des d'aquest moment, les discussions i enfrontaments s'han intensificat, posant Ana Herminia al centre de la controvèrsia.

"Ana Herminia podria activar el protocol d'abandonament perquè no aguanta, no suporta, l'actitud d'un dels seus companys", explicà Verónica Dulanto avui a 'Vamos a ver'. Segons el que s'ha mostrat, el detonant ha estat un tens enfrontament entre Ana Herminia i Vanessa Bouza juntament amb la seva parella, Javier Mouzo.

| Mediaset

La situació escalà quan Ana Herminia afirmà al confessionari que Javier Mouzo li havia donat un cop que li deixà una marca. Vanessa Bouza reaccionà amb duresa a aquestes acusacions: "Amb aquests temes no es juga, eh. No es juga. És una poca-vergonya", expressà indignada. A més, afegí amb contundència: "Tu creus que si això hagués passat no estaria en Javi al carrer?".

El conflicte assolí el seu punt àlgid quan Ana Herminia, visiblement afectada, tornà al confessionari per anunciar la seva decisió d'abandonar la casa de 'GH DÚO'. En imatges avançades per 'Vamos a ver', la concursant declarà: "Que em portin les meves maletes. Jo me'n vaig d'aquí, de debò. Jo puc ser el que sigui, però ni mala gent, ni hipòcrita ni falsa", deixant clar el seu malestar per la convivència.

Aquesta amenaça d'abandonament es produeix a poques hores de la gala d'aquest dijous de 'GH DÚO', on es decidirà la primera expulsió. No obstant això, estranya aquesta suposada agressió cap a Ana Herminia. De ser així, Javier Mouzo ja hauria estat expulsat disciplinàriament per l'organització.