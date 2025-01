Ningú esperava el que ha dit Ana Herminia sobre Bárbara Rey a 'GH DÚO'

Ana Herminia, parella d'Ángel Cristo JR, ha iniciat el seu pas per 'GH DÚO' compartint una faceta més vulnerable, marcada per les crítiques que ha rebut en els últims mesos. Durant els seus primers dies a la casa, la concursant va aprofitar per obrir-se tant al confessionari com amb els seus companys. Ana Herminia va abordar temes delicats relacionats amb la seva vida privada i la seva connexió indirecta amb Bárbara Rey, mare del seu marit.

Entre llàgrimes, Ana Herminia va expressar la seva preocupació per no poder estar al costat de la seva parella en un moment crucial. "Sé que surt l'entrevista d'Ángel i no ho passa bé, em dol no estar amb ell en un moment així", va dir, en referència a 'De Viernes'. Les seves paraules van reflectir el pes emocional que suposa per a ella la distància i el seu desig de ser un suport constant per a Ángel Cristo JR.

No obstant això, les crítiques cap a la seva persona no van quedar fora del seu relat: "Sóc la mà que bressola el bressol, que ho faig per diners. Que vull ser famosa i que sóc una trepa, estic farta d'això", va afirmar contundent, defensant la seva posició i aclarint els prejudicis que sent que l'han acompanyat durant anys.

En una conversa al confessionari, va explicar el seu motiu per participar a 'GH DÚO'. "Estic aquí perquè la gent vegi que sóc de carn i ossos, que no sóc cap desgraciada ni el que volen pintar de mi", explicava Ana Herminia.

La concursant no va evitar parlar de l'impacte d'aquestes crítiques en la seva vida pública i familiar. "He quedat com la vilana per defensar alguna cosa: el meu marit, les meves filles...", va declarar amb determinació. També va rebre el suport d'Aurah Ruiz, qui va intentar animar-la: "És lícit que ploris i et descarreguis. La gent que et vulgui tal com ets estarà amb tu i els que no et vulguin, que els donin".

El tema de Bárbara Rey va sorgir durant una conversa a la casa després de 'GH DÚO', després que Javi es referís a la vedette com un "icona". Ana Herminia va ser taxativa en la seva resposta: "No és la meva sogra, és la mare d'Ángel".