Les audiències donen la pitjor notícia a Carlos Sobera sobre el seu futur a 'GH DÚO'

Males notícies per a 'GH DÚO' després de la seva segona gala, emesa aquest diumenge 5 de gener. Telecinco va sorprendre apostant per una vetllada principal del reality, que va incloure nominacions, en la nit de reis. No obstant això, les audiències no van acompanyar a 'GH DÚO' amb Carlos Sobera al capdavant.

Recordem que, en la nit de dijous, l'estrena de la tercera edició de 'GH DÚO' va aconseguir liderar amb un 14,2% i 976.000 espectadors. Un resultat que va millorar l'estrena de l'anterior edició, que va marcar un 12,7% de share. El reality, que va registrar 1.146.000 telespectadors juntament amb un pobre 9,2% en el seu express, va pujar a un 18,9% en el target entre 25 i 44.

No obstant això, en la seva segona gala en la nit de diumenge, 'GH DÚO' va caure en audiències, perdent més de quatre punts de quota. El reality de Carlos Sobera va ser la tercera opció de la nit amb un escuet 9,9% i 824.000 fidels a Telecinco. Fins a 3.290.000 d'espectadors van connectar que 'GH DÚO' al llarg de la vetllada.

| Mediaset

D'aquesta manera, el lideratge de la nit de diumenge va ser per a la 'Pel·lícula de la setmana: Operació Kandahar' amb un 10,7% i 1.190.000 telespectadors a La 1. La sèrie turca 'Una nova vida' va ser segona opció, també per sobre de 'GH DÚO', amb un 10,2% i 983.000. A més, 'Devotion: Una història d'herois' (6,3% i 671.000) a Cuatro va estar per sobre de "El arma del engaño" (4% i 450.000) de laSexta.

Quant a la resta de dades del dia, 'Fiesta' també punxa en audiències a la tarda de Telecinco con un 8,1% i 809.000 espectadors. El lideratge és per a 'Sessió de tarda: Forrest gump' amb un 11,6% i 1.205.000 a La 1. Just després, a la cadena pública, també governa la cavalcada amb un 10,4% i 1.007.000.

En la franja matinal, 'Socialité' tampoc funciona en audiències amb un 7,3% i 499.000 seguidors. Va estar per sobre de 'D Corazón', que es va quedar amb un 6% i 474.000 fidels. No obstant això, el lideratge amb distància és per a 'La Ruleta de la Suerte' amb un 17,1% i 1.325.000.

Amb tots aquests resultats, Telecinco va ser tercera en el dia aquest diumenge amb un pobre 7,9% de quota.El lideratge va ser per a La 1 amb un 9,9%, seguida molt a prop d'Antena 3 amb un 9,8%. Finalment, Cuatro amb un 6,5% supera a laSexta, que ha tancat amb un 5,1%.