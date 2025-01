La reacció de Paola Olmedo després de la confessió de José María Almoguera a 'GH DÚO'

Paola Olmedo, exesposa de José María Almoguera, ha trencat el seu silenci sobre la relació que va compartir amb el nét gran de María Teresa Campos, amb qui es va casar el 2022. La parella, que va tenir un fill en comú, va posar fi a la seva unió aquest any, marcant el tancament d'una etapa molt polèmica, que va afectar profundament la família Campos. Ara, mentre José María Almoguera busca fer-se un nom propi a 'GH DÚO', Paola Olmedo ha deixat clares les seves postures sobre les declaracions recents de la seva antiga parella.

José María Almoguera, en la seva corba de la vida de 'GH DÚO' va confessar que es va casar "completament enamorat" de Paola Olmedo, pensant que el seu amor seria "per a tota la vida". Així mateix, va assenyalar que, malgrat la separació, el seu afecte per ella no havia desaparegut en el moment del seu divorci. "Em vaig divorciar estimant la meva dona", va admetre amb sinceritat, destacant que actualment tenen una relació cordial com a amics, units pel benestar del seu fill.

Davant aquestes declaracions, Europa Press va voler conèixer el punt de vista de Paola Olmedo, que no va dubtar a compartir els seus sentiments al respecte. Amb serenitat, va confirmar que també va arribar a l'altar profundament enamorada i amb les millors expectatives per al seu matrimoni. "Amb aquesta mentalitat crec que ens casem tots, però per circumstàncies de la vida moltes vegades no surt bé", va explicar.

| Europa Press

La conversa no es va aturar allà, i el periodista no va trigar a abordar la possibilitat d'una reconciliació entre ambdós. No obstant això, Paola Olmedo va ser contundent en la seva resposta i, entre rialles, va afirmar: "Jo? No, no, no". Una resposta tan clara com definitiva, que no va deixar lloc a dubtes sobre la seva postura actual, ja que considera que l'etapa amb José María Almoguera és cosa del passat.

Malgrat el seu rebuig cap a una possible reconciliació, Paola Olmedo es va mostrar oberta a la idea que José María Almoguera trobi la felicitat en la seva vida amorosa, fins i tot dins del 'GH DÚO'. "No em faria mal, sempre que el meu fill estigui bé, tot està bé. Sempre ho dic: si un està feliç, el nen estarà bé", va comentar, deixant clar que la seva prioritat és el benestar del fill que tenen en comú.