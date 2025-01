Ion Aramendi paralitza 'GH DÚO' amb unes dures paraules directes contra Vanessa Bouza

Les últimes 24 hores a la casa de 'GH DÚO' han estat caòtiques, especialment per a Vanessa Bouza i el seu marit, Javier Mouzo. La parella ha protagonitzat una monumental baralla que va posar en escac la seva continuïtat en el reality. La cantant va arribar a activar diverses vegades el protocol d'abandonament, obligant Ion Aramendi a intervenir durament en directe amb un missatge contundent per frenar la situació.

"Les últimes 24 hores de Vanessa i Javier han estat insostenibles, per no dir insuportables", va comentar Ion Aramendi a l'inici de la connexió. Les imatges mostraven una relació al límit del col·lapse, amb crits, retrets i un clar distanciament entre ambdós. "Vanessa li ha demanat el divorci, li ha dit que no vol saber res d'ell. Coses tremendament lletges, lletges, lletgíssimes", va relatar el presentador de 'GH DÚO', subratllant la gravetat del conflicte.

La situació va assolir el seu punt més tens quan Vanessa Bouza va demanar abandonar 'GH DÚO' de matinada, una cosa que no és la primera vegada que passa en la història del reality. Ion Aramendi, visiblement preocupat, va haver de dirigir-se a ella amb un missatge clar: "No es pot activar el protocol d'abandonament cada dos per tres". El presentador va recordar que aquestes decisions tenen conseqüències no només per a l'equip del programa, sinó també per a la convivència a la casa.

| Mediaset

Vanessa Bouza, però, va mostrar un canvi d'actitud al confessionari de 'GH DÚO'. "Si he de sortir, que sigui per l'audiència. Sé que la meva actitud no ha agradat fora i si dijous he d'estar allà, encantadíssima estaré", va assegurar.

"Et pregaria que, passi el que passi, abans de la possible expulsió, ja que estàs nominada, no activis el protocol d'abandonament", li va demanar Ion Aramendi, destacant la importància de no prendre decisions precipitades que generin tensions innecessàries. "Medita-ho per a pròximes vegades, genera tensió dins de la casa i dins de l'equip", va afegir el presentador de 'GH DÚO', insistint en la necessitat de controlar les seves emocions.

La calma momentània no va evitar que Vanessa Bouza tornés a protagonitzar un episodi d'alta tensió en directe a 'GH DÚO'. Durant la connexió, es va plantar davant la porta de sortida i va cridar: "Vull anar-me'n a casa! No aguanto més!". Encara que tant Javier Mouzo com Ion Aramendi van aconseguir convèncer-la una vegada més de quedar-se, aquest nou intent va deixar una sensació d'incertesa sobre el seu futur a 'GH DÚO'.