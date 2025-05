'De Viernes' revela l'estat actual de la relació entre Manuel González i Gabriela

El que va començar com un retrobar-se romàntic a les platges de 'Supervivientes' podria haver acabat en un nou culebró. La relació entre Manuel González i Gabriella Hahlingag semblava enfortir-se després de setmanes de distància i supervivència extrema. No obstant això, ara estaria travessant el seu moment més delicat.

Durant l'última entrega de 'Supervivientes' a 'Tierra de Nadie', Gabriella Hahlingag va sorprendre Manuel González apareixent a l'illa. El que va seguir va ser una escena de pel·lícula: petons apassionats, abraçades interminables i una mostra d'afecte. Una cosa que apuntava que el seu vincle seguia tan fort com sempre. Però l'emoció va durar poc.

No obstant això, l'arribada de Gloria, germana del concursant, va portar amb si un advertiment molt incòmode: rumors d'una suposada infidelitat per part de Gabriella Hahlingag mentre Manuel González seguia concursant. Lluny de deixar-se arrossegar per la desconfiança, ell es va mostrar ferm davant les càmeres: "No desconfiaré d'ella per un ball de TikTok. Jo a Gabriella la miro als ulls i sé que no m'està mentint".

| Mediaset

No obstant això, els esdeveniments van donar un gir inesperat després de la seva expulsió del 'Supervivientes'. Gloria, convidada dies després al plató de 'De Viernes', va revelar una cosa que va deixar a tothom glaçat: "Jo tinc el mòbil del meu germà i ha arribat un missatge. Crec que no em toca dir-ho a mi, crec que Manuel quan vingui veurà el missatge, però jo m'he quedat freda en veure'l".

Segons va explicar a 'De Viernes', el missatge provenia de Gabriella Hahlingag, i tot apunta que es tracta d'una ruptura. La sorpresa no va ser només pel contingut, sinó pel fet que ella sabia perfectament que era Gloria qui tenia accés al telèfon. Una cosa que, per a Terelu Campos, no va ser una casualitat: "El que vol és que et sentis malament. Fer-te a tu responsable de la ruptura pel que va passar en el vostre retrobament a Hondures".

En audiències, 'De Viernes' es va mantenir en un correcte 11,7% de quota i 946.000 fidels amb l'entrevista a Gabriela Guillén i Gema Aldón.