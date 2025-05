L'audiència recompensa la supervivència amb l'últim salvat de 'Supervivientes'

A les portes del retorn de Terelu Campos a Hondures, 'Supervivientes' viu una nova intensa nominació. Álvaro Muñoz Escassi, Joshua Velázquez, Nieves Bolós i Carmen Alcayde s'enfronten al veredicte de l'audiència i podrien convertir-se en el novè expulsat d'aquesta edició. No obstant això, la llista de nominats es redueix després de la cerimònia de salvació celebrada durant la nit de dimarts.

El 'Tierra de Nadie' d'aquesta setmana, amb Carlos Sobera al capdavant, arribava carregat de novetats. Entre elles, una esperada cerimònia de salvació que permetrà a un dels concursants dormir tranquils. Recordem que després de les últimes nominacions, són Álvaro, Joshua, Nieves i Carmen Alcayde qui opten a tornar a Espanya.

| Mediaset

Com sempre, serà l'audiència qui tindrà l'última paraula amb els seus vots a través de Mitele. Com sempre, ha estat Laura Madrueño l'encarregada de portar la batuta en aquesta cerimònia de salvació, que redueix la nominació a un duel a tres bandes.

Joshua Velázquez ha estat el primer a caure a l'aigua. Tot i que el canari va ser el concursant salvat en les dues últimes setmanes, no ha aconseguit repetir la gesta. Aquesta no ha estat una setmana fàcil per a Joshua, que es juga la seva permanència a 'Supervivientes' en la nominació després d'haver estat evacuat a causa d'un herpes zòster.

També ha caigut Nieves Bolós. La influencer ja va ser expulsada una vegada durant la doble expulsió de l'inici d'aventura. Després de tornar de Playa Misterio, la jove s'ha convertit de nou en el blanc de les crítiques dels seus companys.

Això deixava la salvació entre dos dels pesos pesants d'aquesta edició de 'Supervivientes': Álvaro Muñoz Escassi o Carmen Alcayde. Dos concursants que són pols oposats: ella opta per donar joc i l'histrionisme, l'ex-genet ha escollit la via de passar desapercebut en la convivència i centrar-se en l'aventura. L'audiència tenia una dura elecció per davant: supervivència o reality show.

Finalment, ha estat l'actual parella de Sheila Casas qui s'ha alçat amb el títol de salvat de la setmana. Recordem que aquesta és la primera nominació a la qual s'enfronta el concursant i, de moment, sembla que el públic està del seu costat. La seva salvació condemna a Joshua, Carmen i Nieves a jugar-se la seva salvació durant la gala de dijous, amb Jorge Javier Vázquez.