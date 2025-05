L'organització de 'Supervivientes' pren mesures urgents després del que ha succeït a Hondures

El 'Tierra de Nadie' d'aquesta nit arrencava amb unes de les imatges més impactants d'aquesta edició de 'Supervivientes'. Després de més de dos mesos de concurs, la fam i les condicions d'Hondures ja comencen a fer estralls en els concursants, que són capaços de qualsevol cosa per menjar. Per això, l'actitud general durant l'última recompensa ha obligat l'organització del programa a prendre mesures urgents i imposar una important sanció.

I és que recordem que durant la passada gala, els concursants van lluitar per una de les recompenses més desitjades a terres hondurenyes: la barbacoa. Álvaro Muñoz Escassi, com a guanyador de 'La Liga de los Dioses', podia triar quins 5 participants gaudirien de la graellada de carn. En un acte de noblesa, l'exgenet triava el seu equip: Anita Williams, Montoya, Álex Adrover i Borja González per compartir la recompensa.

| Mediaset

Carmen Alcayde era l'única de Playa Furia que es quedava sense menjar, cosa que el genet justificava amb que "era possible que se n'anés dijous". Una decisió molt dura per a tot l'equip, que havia de menjar mentre la periodista els servia. Per això, l'equip decidia donar la cara per la seva companya i robar massivament el menjar que sobrava.

Després d'acabar la menjada, els concursants es guardaven algunes peces de carn a les butxaques i intentaven portar-les a la seva platja. Per descomptat, d'esquena a l'organització de 'Supervivientes' i amb intenció de donar-les a Carmen. No obstant això, 'Supervivientes' els enxampava in fraganti i els obligava a tornar-ho tot.

Una actitud que Carlos Sobera ha qualificat com un "atemptat contra els principis d'un bon supervivent" i que, per tant, serien sancionats. "Em vaig ficar menjar a la butxaca perquè em sentia malament per Carmen", admetia Escassi, que a més era qui havia triat que fos ella qui es quedés sense menjar.

Borja González anava més enllà, assegurant que "tornaria a fer-ho". "Vaig agafar del que va sobrar i s'anava a llençar perquè em semblava injust que Carmen no mengés", sentenciava el valencià, al·legant que aquests són els seus valors.

"Estic súper orgullosa dels meus companys i si hi ha una sanció, benvinguda sigui", afirmava Carmen Alcayde, emocionada per l'actitud de la resta de supervivents. Segons la periodista, és millor una sanció per ser generosos que "l'egoisme que demostren altres".

No obstant això, l'organització de 'Supervivientes' prenien mesures exemplars i els deixaven sense recompensa. El gran plat de croquetes que Playa Furia havia guanyat en la prova de recompensa anterior era lliurat als seus contrincants. Així, Playa Calma ha gaudit la recompensa davant dels seus companys, que no s'atrevien a mirar.

"Ha estat una falta de respecte que feu el robatori i durant la pausa publicitària heu amenaçat amb una vaga de silenci", afirmava Laura Madrueño, molt seriosa. Segons la presentadora,l'actitud dels concursants era una falta de respecte a l'equip que realitza el programa en directe. "Us demanaríem que no ho feu", tancava el tema Laura, molt contundent.