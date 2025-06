Antonio Rossi destapa clarament l'estratègia d'Escassi a 'Supervivientes'

La tensió a 'Supervivientes' continua augmentant pel distanciament entre els concursants. L'Anita i en Montoya van per una banda, mentre la resta del grup, encapçalat per Álvaro Muñoz Escassi, és a una altra. Tot això s'ha debatut al plató de 'Vamos a ver', amb opinions diferents.

"Un parell de setmanetes més a Cayo Paloma i això acaba com la novel·la de 'El senyor de les mosques'", començava el debat Joaquín Prat, mentre feia el gest de tallar-se el coll amb el dit.

"Mira que Cayo Paloma sempre dona pau i la gent sol portar-se força bé", afegia Kike Calleja a 'Vamos a ver'. "Dona pau, però també és molt aclaparador. A l'altra banda tens la sensació que en algun moment pots sortir corrents selva endins, però aquí estàs envoltat d'aigua. Si ve una tempesta...", opinava Carmen Borrego.

"El que importa aquí no és Cayo Paloma, és que Álvaro Muñoz Escassi té una estratègia, que és la que ha seguit tot 'Supervivientes'. És la d'estar en silenci tot el concurs i ara enfrontar-se als que tothom sap que són els més forts i favorits, que són l'Anita i en Montoya", deia Pepe del Real a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Per la seva banda, Antonio Rossi ha donat suport a l'estratègia d'Escassi a 'Supervivientes': "Ha aconseguit fer-los enfadar i descol·locar-los només amb el me'n vull anar. Fa dies que repeteixen el me'n vull anar, des que ho va dir. Només amb aquesta ximpleria els ha descol·locat i els posa nerviosos, perquè veuen que té una estratègia i que els ha passat pel costat. Ells anaven al seu concurs, tothom dèiem que Álvaro Muñoz Escassi no parlava, que no deia res. Ara s'ha destapat, bé, malament, pitjor o millor, però quan ell ha volgut".

"Una final en què l'Anita i en Montoya es reparteixen el mateix favoritisme de l'audiència pot donar una oportunitat a un tercer. Per això no volen veure Escassi ni en pintura", explicava Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.

"No veig nerviosos cap d'ells. Estan a la recta final i han vist un filó amb les paraules d'Escassi, per dir que fals que és, que diu que es vol quedar, quan està dient que no. Però nerviosos no crec que estiguin", concloïa el debat Adriana Dorronsoro.