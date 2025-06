Antonio Rossi assenyala l'important punt d'inflexió de Makoke a 'Supervivientes'

Queden tan sols uns dies per a la final de 'Supervivientes' i els concursants que continuen a l'illa han començat a fer balanç. Davant dels pocs moments que encara els queden davant del mar, han decidit recordar els expulsats de l'edició. Tot això ha estat comentat pels col·laboradors de 'Vamos a ver' al plató.

"Em crida l'atenció que recordin tan bé la Makoke, perquè recordeu com va començar l'edició que molts anaven en contra seva. Al final la Makoke s'ha endut l'estima de tothom", començava Adriana Dorronsoro el debat a 'Vamos a ver'. "Si convius amb algú les 24 hores del dia en un espai molt petit, els sentiments hi són, però quan tornin a Espanya en molts casos ni es tornen a veure", afegia Alessandro Lequio.

Per la seva banda, Carmen Borrego ha destacat el paper de la Makoke a 'Supervivientes': "Al final ha fet un concurs grandíssim.Tots els que han arribat a les últimes setmanes han estat uns concursants grandíssims". "La Makoke era el blanc fàcil. Al principi com que no tenia un paper gaire destacat, però ha estat a tot arreu i ha ajudat tothom. Ha estat com la mare de tots a la platja", opinava aleshores Alejandra Prat.

"Hi va haver un punt d'inflexió en el moment en què ella es va veure salvada pel públic. Allà crec que es va animar una mica més", afegia Antonio Rossi sobre el paper de la Makoke a 'Supervivientes'. "Tingueu en compte que com que la van fer fora al principi, que va anar a la platja misteri, i després va ser repescada. Això va ser el que més força li va donar", recordava Carmen Borrego al plató de 'Vamos a ver'.

Finalment, Pepe del Real també ha volgut reflexionar sobre el balanç dels concursants de 'Supervivientes': "La Makoke ha sabut remuntar i al final ficar-se gairebé a la final.El lògic és que recordin els últims que han estat expulsats, amb qui han tingut una mica més d'afinitat, i no els del principi perquè fa molt de temps".