'Supervivientes' deixa anar una bomba que ho canvia tot per a un dels seus concursants

Com gairebé tots els realities, 'Supervivientes' té una política molt estricta sobre la informació de l'exterior. Un aïllament total dels supervivents que l'organització intenta respectar durant tot el transcurs del reality. No obstant això, en aquesta ocasió, el programa s'ha saltat les seves pròpies normes per llançar un comunicat que podria canviar la vida de Damián Quintero.

"Avui tenim un bombazo per a un de vosaltres", comunicava Sandra Barneda, que, com cada diumenge, es posava al capdavant de 'Supervivientes: Connexió Honduras'. A més, la presentadora recalcava que el programa mai no dona informació de l'exterior. "Només ho fem en casos excepcionals on l'organització decideix que ho heu de saber", aclarava.

Per descomptat, això iniciava tot tipus de suposicions i teories entre els concursants. Encara que molts temien que poguessin ser males notícies, altres asseguraven que havien de ser bones. "Si fossin males notícies les donarien en privat", apuntava Gala Caldirola. Per la seva banda, Borja González tenia una corazonada especial, creient que la bomba podia significar que algú anava a ser pare.

| Mediaset

"Mira, el que hi ha en aquest pergamí és molt més fort", li comunicava llavors Sandra Barneda, una cosa que feia flipar encara més a tots. Finalment, la presentadora desvelava que la informació bomba era per a Damián Quintero.

Tremolant, el karateka ha llegit en veu alta el pergamí daurat amb el comunicat. "Damián, en les últimes hores ha ocorregut alguna cosa a Espanya que és necessari que coneguis", llegia el medallista olímpic, molt nerviós.

"En l'últim campionat del món, vas aconseguir la medalla de plata", seguia Damián Quintero, que ja començava a ensumar-se el que posava. No obstant això, l'organització de 'Supervivientes' li comunicava un canvi de 180º en el resultat d'aquest campionat. "S'ha conegut que l'actual campió ha estat sancionat, el que et converteix en Campió Mundial i d'Europa", acabava cridant d'alegria.

Laura Madrueño li feia entrega de la merescuda medalla d'or, que aprofitava el seu moment per agrair especialment a la seva família. Portats per la bona notícia, tots els concursants s'han aixecat per alçar-lo en l'aire, felicitant-lo per aquest èxit esportiu. Un tendre moment que el karateka ha pogut compartir amb els seus companys de 'Supervivientes'.