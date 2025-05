Escassi fa història a la Nòria Infernal de 'Supervivientes' per veure Sheila Casas

Si hi ha algú a qui Álvaro Muñoz Escassi ha trobat a faltar durant la seva aventura a Hondures ha estat a la seva noia. No han estat poques vegades les que el concursant ha recordat a Sheila Casas, arribant a provocar les rialles de Jorge Javier Vázquez. En complir-se 81 dies de l'inici de 'Supervivientes', el programa li ha preparat una emocionant sorpresa per tornar a parlar amb ella.

Un esperat retrobament pel qual l'ex-genet ha hagut d'enfrontar-se a una de les proves clàssiques de 'Supervivientes': la Nòria Infernal. Un joc que va fer el seu retorn en l'última gala i al qual Álvaro Muñoz Escassi haurà d'enfrontar-se si vol obtenir una recompensa.

Tal com explicava Laura Madrueño, si el concursant aconseguia superar els 5 minuts muntat a la Nòria, podria rebre un missatge de Sheila Casas. Si, a més, superava la marca dels 10 minuts, obtindria un sopar abundant amb el seu germà.

Escassi fa història a la Nòria Infernal

Una prova a la qual el genet ha lluitat com un jabato, fent història i aconseguint superar el repte del programa. "Acabes de guanyar un sopar i una visita molt molt especial", el felicitava la presentadora. Escassi a penes tenia forces per celebrar-ho, mostrant-se molt marejat i sense gairebé moure's.

Després d'aquest titànic esforç, el concursant de 'Supervivientes' ha pogut rebre la visita de Gonzalo, el seu germà. "Sabia que l'anava a superar però aquesta prova és massa dura", deia l'invitat, que assegurava haver patit veient la prova. Un moment en el qual Escassi es trencava i evitava que l'audiència el veiés emocionar-se.

Després de gaudir d'un bon àpat amb Gonzalo, ha arribat el moment més esperat: el seu retrobament amb Sheila. Una visita que ha estat via vídeo, on l'advocada no ha mostrat cap tapujo en declarar-li els seus sentiments al concursant.

"El meu amor, t'estimo i ens estàs encantant. Ets un exemple de respecte, educació, companyonia... et trobo moltíssim a faltar", explicava Sheila Casas. Només aquestes paraules eren necessàries perquè l'ex-genet es trenqués, mostrant-se més sensible que mai.

Un missatge carregat d'afecte, on la seva parella el tranquil·litzava, assegurant que tot seguia igual que sempre i que, encara que tenia ganes de retrobar-se, podia esperar a la final. "M'encanta que et recordis de mi, et veig cada dia i no tinc ulls per a ningú més", acabava ella, fent-se un petó al canell (gest que fa el concursant en el seu honor en cada connexió en directe).