Joaquín Prat no pot evitar assenyalar el que s'ha vist d'Escassi a 'Supervivientes'

Álvaro Muñoz Escassi ha estat un dels protagonistes involuntaris de l'última gala de 'Supervivientes'. A petició de Terelu Campos, el concursant ha estrenat un nou banyador que ha mostrat tot el que guarda sota els seus pantalons. Una imatge que el plató de 'Vamos a ver' no ha pogut evitar comentar, ja que Joaquín Prat ha estat el primer sorprès en directe.

"Quin paquetorro té Escassi oi? Em sembla una cosa sobrenatural. No solc fixar-me jo en aquestes coses, però... Sé que és una vulgaritat en un tipus educat com jo treure aquest tema a col·lació, però és veritat que és bastant cridaner", arrencava el debat Joaquín Prat sobre 'Supervivientes'.

"Només diré que jo ho he vist, no com Terelu, però vaig estar treballant a '¡Mira quién salta!' i tot el temps anava en banyador turbo.És més, de vegades s'agitava una mica la cosa perquè Escassi ja sabeu que va estar flirtejant amb diverses de les concursants", afegia Pepe del Real: "Dono fe que va bé".

| Mediaset

D'aquesta manera, Joaquín Prat llançava una pregunta a Alejandra Rubio: "¿La teva mare com no pot tenir records d'això?". "Quan torni li he de fer moltes preguntes perquè això no ho sabia. Ho desconeixia completament i em sorprèn perquè ella m'ho explica tot, però és veritat que alguna vegada hem parlat i m'ha dit 'hi ha gent amb la qual no t'explicaré que he estat'", responia la jove.

A més, al plató de 'Vamos a ver' han caigut que l'afer hauria estat posterior al seu naixement: "Això és de 2003, la teva mare ja havia tornat a la solteria". "Jo existia, ha exercit de padrastre Escassi amb mi i jo no ho sabia", deia Alejandra Rubio entre bromes.

"Cal dir que Escassi no és la primera vegada que estaria amb una amiga de Lara, que ha passat alguna vegada. Normalment se solen respectar aquestes coses, però en aquest cas ha passat", opinava Kike Calleja. "Hi ha hagut ocasió perquè ella m'ho expliqués, però mai m'ho ha explicat", afegia Alejandra Rubio. "A mi tampoc, per això m'ha sorprès", concloïa el debat Kike Calleja a 'Vamos a ver'.