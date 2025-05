Joaquín Prat sentencia amb una sola frase el concurs de Makoke a 'Supervivientes'

La ficada de pota de Makoke sobre l'augment de pes de l'Anita a 'Supervivientes' continua generant debat als platós de televisió. Després d'unes paraules de la col·laboradora, la jove es va sentir malament i fins i tot va provocar que acceptés fer-se una prova d'embaràs. Això s'ha debatut al plató de 'Vamos a ver' després que Makoke demanés perdó a l'Anita a 'Supervivientes'.

"Amb tot el carinyo, no, o ets tonta o tens molt mala llet", començava Joaquín Prat el debat sobre 'Supervivientes' a 'Vamos a ver' amb una crítica directa a Makoke. "Hi ha una cosa que encara no ha sortit de l'Anita, del seu passat i d'un desajust amb els temes alimentaris. És una cosa que li pot afectar directament a l'Anita", afegia Pepe del Real.

Per la seva banda, la Carmen Borrego també criticava les paraules de la concursant de 'Supervivientes': "És un tema que no coneix Makoke. He estat al seu favor durant gran part del seu concurs, però ara mateix m'ho posa molt difícil, perquè això només es pot fer per fer mal. Ni una broma, ni que no ho sabia, això es fa amb mala llet".

| Mediaset

"El que va fer Makoke és brut perquè va voler treure rèdit deixant-los en evidència, però parlar d'intimitat em sembla una mica exagerat. La intimitat és dels que ho fan d'una manera discreta, no dels que ho fan davant de les càmeres sabent que tots ho estem veient", opinava Alessandro Lequio.

"Està tan lleig, i ho hem dit tantes vegades, parlar del físic d'una dona. Sembla mentida que això, que és de primer de televisió, no ho sàpiga Makoke. No és defensable, perquè ha estat desafortunada i desencertada", afegia Cristina Tárrega

D'aquesta manera, Antonio Rossi ha tingut clar el paper de Makoke a 'Supervivientes': "Ahir vam explicar que se li va treure la careta. Ningú sabíem aquesta animadversió que tenien contra ella i ahir es va demostrar. Makoke va anar a fer televisió o a guanyar moments i va anar a fer mal de la manera que més fàcil ho va veure, que va ser utilitzar una informació que ella pensava que li podia donar minuts".

"Més que mal, vol obrir la trama del possible embaràs i ficar-se en la història de la parella del concurs. Li era igual si hi havia mal o no, volia obrir un meló", va concloure Sandra Aladro a 'Vamos a ver'.