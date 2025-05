'Supervivientes' anuncia una expulsió sorpresa que els concursants no esperen

'Supervivientes' fa un gir a la seva mecànica amb una doble expulsió que els concursants no s'esperen. La sortida de Carmen Alcayde en el seu igualadíssim duel d'expulsió amb Montoya ha donat pas a una nova etapa de l'aventura. 'Supervivientes' s'endinsa aquest diumenge 1 de juny en la seva recta final amb l'expulsió per sorpresa d'un dels quatre nominats.

D'aquesta manera, Álex Adrover, Anita Williams, Damián Quintero i Montoya estan en perill. Qui menys suport hagi recollit de l'audiència a l'app de Mitele dirà adeu de manera inesperada a les seves opcions de victòria. Aquest abandonarà els cayos per posar rumb de tornada a Espanya en una nova entrega de 'Conexión Honduras' presentada per Sandra Barneda.

A més, tindrà lloc un nou joc de líder, el guanyador del qual tornarà a tenir un paper decisiu en una nova ronda de nominacions cada cop més rellevants i emocionants. Per tant, dijous hi haurà una nova expulsió, que reduirà considerablement la llista de concursants, que cada cop estan més a prop de la final. Finalment, els supervivents afrontaran un joc de recompensa.

| Mediaset

En audiències, 'Supervivientes' va liderar i va arrasar en la seva nova gala pujant 1,7 punts de share fins a un estratosfèric 21,5% i 1.432.000 espectadors. El reality de Telecinco presentat per Jorge Javier Vázquez va baixar a un correcte 11,8% de quota i 1.423.000 seguidors en el seu express.

Així van ser les últimes nominacions de 'Supervivientes'

Recordem que, en la gala de dijous, Anita Williams i Borja González van ser els primers a nominar, tots dos coincidint en el seu vot contra Damián Quintero. Per la seva banda, Álex Adrover i Álvaro Muñoz Escassi també van assenyalar alhora Anita Williams. Pel que fa a Damián Quintero i Makoke, també van coincidir, amb els seus respectius vots a Montoya. Finalment, el sevillà va tancar la ronda de nominacions de 'Supervivientes', atorgant el seu vot a Damián.

Per tant, Damián Quintero, Anita Williams i Montoya van ser els tres nominats pel grup. Per la seva banda, Pelayo Díaz com a líder va assenyalar Álex Adrover. Així va sortir la llista de quatre nominats que es juguen aquest diumenge l'expulsió de 'Supervivientes' abans del que s'esperava.