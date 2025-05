Emotiva i inesperada confessió d'un concursant després de la salvació a 'Supervivientes'

Nova setmana a 'Supervivientes' amb una difícil nominació. Pelayo Díaz, Àlex Adrover, Joshua Velázquez i Borja González s'enfronten al veredicte del públic i un d'ells es convertirà en el pròxim expulsat d'aquesta edició. No obstant això, un d'ells podrà dormir tranquil després de l'emocionant cerimònia de salvació que s'ha celebrat aquesta nit.

Una cerimònia que, com sempre, ha estat portada a terme per Laura Madrueño. Els quatre nominats han pogut donar els seus al·legats sobre per què haurien de quedar-se a Hondures. "No demanaré el vot però tinc moltes ganes de quedar-me", cridava Joshua Velázquez, que ja va estar a punt de quedar-se fora del concurs per un herpes.

Al·legats i posicionaments

A aquest crit de salvació s'unien els seus companys, com Borja que assegurava que "cada dia és un regal" o Àlex, que definia 'Supervivientes' com una "meravellosa experiència". Pelayo Díaz anava més enllà, mostrant-se més competitiu i assegurant que no ha arribat fins a aquesta altura del concurs "per res". "Deixeu-me viure la final, em queda molt camí encara", sentenciava l'estilista, demanant el vot a favor seu.

A més, per primera vegada en aquesta edició, la resta de concursants han pogut posicionar-se a favor d'aquell nominat que volien que se salvés. No sorprenia el posicionament d'Anita i Montoya, que es col·locaven darrere del seu company de 'La Isla de las Tentaciones'. Tampoc ho feia Escassi, trencant una llança a favor d'Àlex o Damián i Makoke, donant suport a Pelayo.

Carmen Alcayde era l'última a posicionar-se, canviant a últim moment d'opinió i sorprenent la pròpia Laura Madrueño. "Jo em posicionaria darrere d'Àlex perquè és una persona que dona calma quan estàs amb ansietat", apuntava la periodista. No obstant això, finalment donava suport a la salvació de Joshua Velázquez.

"A poc a poc està sorgint una amistat i em fa molta pena que ningú s'hagi posat darrere. Ningú s'ho mereix i volia que sentís suport", sentenciava la concursant de 'Supervivientes'. "M'encanta, demostra el gran equip que sou", li responia la presentadora, emocionada.

La confessió de Borja González

Després d'això, s'iniciava oficialment la cerimònia de salvació. Laura Madrueño descartava ràpidament dos dels nominats, deixant la salvació entre Pelayo Díaz i Borja González. Finalment, qui ha rebut el favor del públic i es lliura de l'expulsió definitiva del dijous ha estat el guàrdia civil.

[IMAGE]{1028494}[/IMAGE]

"Moltes gràcies a la meva família i a cada persona que ha perdut un segon en votar-me", agraïa el participant, visiblement emocionat. Un agraïment que acompanyava amb la confessió de sentir que "no estava donant-ho tot" i que necessitava exposar-se. "Ho estic passant malament pel meu fill, el cap, porto un mes amb la costella malament... però ara estic molt millor i ho donaré tot", assegurava Borja, emocionat.