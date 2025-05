VOTA: Qui vols que sigui el vuitè expulsat definitiu de 'Supervivientes'?

Després de la recent unificació a 'Supervivientes', els concursants han afrontat les seves primeres nominacions a la nova Platja Magma. Aquest canvi marca l'inici d'una etapa on cada participant competeix de forma individual. En una inesperada ronda de nominacions, Álex Adrover, Borja González, Joshua Velázquez i Pelayo Díaz es juguen la seva permanència als Cayos Cochinos. Vota a l'enquesta de TVeo sobre qui ha de convertir-se en el vuitè expulsat oficial d'aquesta edició.

I és que les primeres nominacions de l'esperada unificació (que ha arribat de la mà de Terelu Campos), han estat plenes de sorpreses. Damián Quintero ha tornat a alçar-se com a líder de l'equip, després de guanyar dos intensos duels contra Pelayo i Álvaro Muñoz Escassi.

En el grup, els participants han tirat per les seves pròpies estratègies. En grupet, Anita Williams, Carmen Alcayde i Montoya han apuntat a Pelayo Díaz, a qui no suporten des de fa temps. El trio ha protagonitzat multitud de discussions amb l'estilista, amb qui no es suporten mútuament.

Alguna cosa molt similar ha passat amb Álex Adrover, Escassi i Borja González, que es decantaven per votar a Joshua Velázquez. Segons l'actor, el jove concursant ha estat molt dèbil de salut en els últims dies i això l'ha portat a nominar-lo. Recordem que Joshua va patir un herpes zòster que va obligar l'organització a evacuar-lo i que va estar a punt de deixar-lo fora de 'Supervivientes'.

D'altra banda, Makoke, Pelayo Díaz i Joshua Velázquez també han votat en pack. Aquesta vegada, els tres s'han decantat per Álex Adrover, de qui asseguren haver-se sentit defraudats. Com a líder, Damián Quintero ha tret per primera vegada a la palestra a Borja González.

Vota a l'enquesta pel teu expulsat

Com és habitual, el públic tindrà l'última paraula per definir el resultat de les rondes d'expulsió. Els espectadors poden votar de forma gratuïta a l'app de Mitele pel nominat que ha de quedar-se a 'Supervivientes'.

*Recorda que pots votar una vegada cada hora

Per tant, Álex Adrover, Borja González, Joshua Velázquez i Pelayo Díaz són els primers nominats de la recentment inaugurada Platja Magma. Ja en la unificació, les votacions seran més igualades que mai.