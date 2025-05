'Supervivientes' anuncia un gir de 180º a la seva mecànica que no esperen els concursants.

Nou gir en la mecànica de 'Supervivientes' a poques setmanes del seu final. Aquest dimarts 20 de maig, l'obertura de la misteriosa caixa enviada per Posidó als concursants els permetrà descobrir un element que generarà un nou gir en l'aventura. Es desconeix exactament què és, però promet sorprendre els participants, però també al públic de 'Supervivientes'.

A més, al llarg de la vetllada, presentada en directe per Carlos Sobera juntament amb Laura Madrueño, es viurà la salvació d'un dels nominats: Álex, Borja, Joshua i Pelayo. El menys votat pels espectadors sortirà de la llista de nominats, mentre que la resta coneixerà la decisió del públic el dijous.

Així mateix, després de confessar fa algunes setmanes que la seva relació estava passant per certes complicacions, Borja González serà sorprès per la seva parella. Ana Solma ha viatjat a Hondures per sorprendre el concursant de 'Supervivientes' en directe. A més, al plató, Carlos Sobera rebrà Nieves Bolós, última expulsada de l'aventura, farà balanç al plató del seu pas per Hondures.

| Mediaset

D'altra banda, els supervivents es reuniran a l'Àgora de Posidó per abordar les situacions més destacades de la convivència. Es tractaran les últimes polèmiques, com les protagonitzades per Pelayo Díaz, Damián Quintero, Anita o Montoya. A més, Terelu Campos seguirà sent el centre d'atenció d'alguns dels continguts de 'Supervivientes', com el seu affaire en el passat amb Escassi.

Cal destacar que els concursants de 'Supervivientes' també participaran en dos nous jocs. Un serà de recompensa "La forja de Hefest", en el qual protagonitzaran diferents duels en què hauran de fer ús de la seva força per vèncer els seus oponents. Així com el joc de pre-líder "La força d'Hèrcules", en el qual afrontaran un exigent repte de resistència i força. Els dos millors lluitaran pel lideratge en la gala de dijous.

Aquest diumenge, 'Supervivientes: Conexión Honduras' va liderar en audiències pujant tres dècimes de quota fins a un estupend 15,5% i 1.291.000 espectadors a Telecinco. El reality presentat per Sandra Barneda, que va ser el més vist en prime time, va aconseguir pics del 26% de share. El 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes', a més, va congregar 3.961.000 espectadors únics.