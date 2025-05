Anita esclata per allò que ha passat amb Montoya i abandona en directe 'Supervivientes'

La última gala de 'Supervivientes' ha estat l'escenari d'un moment especialment delicat. Anita Williams ha abandonat el directe visiblement afectada després d'un enfrontament amb Montoya que ha anat creixent fins a esclatar. El que semblava un simple malentès ha desembocat en una situació emocionalment insostenible per a la jove.

L'origen del conflicte ha estat una frase dita per Anita durant la convivència: "Perdó per tallar-te el guió". Aquestes paraules van desencadenar la ira de Montoya, que no va trigar a reaccionar amb duresa: "El meu guió? Això és una cagada el que acabes de dir. Digues-me una altra vegada que tinc un guió".

El to de la discussió va pujar ràpidament a 'Supervivientes', amb Anita defensant el seu dret a equivocar-se: "Que ho has entès fill meu. Tinc dret a equivocar-me, no? O sóc la RAE? Sí ara baixes, és que em tens una mica farta ja, saps? Passo d'estar així en bucle. Si ho vol entendre així, que ho entengui així".

Lluny de calmar-se, la situació es va agreujar durant l'"Oracle de Posidó" de 'Supervivientes', on Anita va explicar com es va produir la conversa que va originar la polèmica: "Feia estona que parlava ell. Va agafar les ametlles i li vaig dir no les barregis i em va dir 'no em tallis que estic parlant a la càmera' i li vaig dir 'perdó per interrompre el teu guió'". No obstant això, Montoya s'ho va prendre directament com un atac personal, preguntant-se: "Tu em consideres que sóc un guionista, que el que jo vaig patir era un guió amb tu?".

"Una paraula que m'ha fet molt de mal. Ella sempre busca la càmera que talla... A mi m'és igual, no diguis paraules que no surten que t'encanta", va afegir Montoya. A més, Sandra Barneda va intervenir per intentar reconduir la polèmica: "El que està dient Anita que vas dir, ho vas dir o no? No te'n recordes, pot ser".

Anita, frustrada per no poder expressar-se, va explotar: "Res Sandra que no puc parlar en tot l'oracle, puc parlar?". Montoya va lamentar l'actitud de la seva companya: "Però aquestes formes, què fas amb aquestes formes? Jo ja no faré més pel·lícules. Ja li he dit que vaig acabar".

"De vegades les paraules no surten com un vol i tampoc sóc la RAE. Ell també ha dit coses que no eren les interpretacions que li donava i si jo explico alguna cosa i no s'entén, no puc fer més", va intentar aclarir Anita a 'Supervivientes'.

Anita abandona en directe la discussió a 'Supervivientes'

Finalment, entre llàgrimes, Anita no va poder més i va abandonar la gala: "És impossible parlar amb ell! Em rendeixo, ja està, em rendeixo amb ell. Per molt que jo li expliqui que no em volia referir a aquesta paraula, segueix segueix i segueix. Li he explicat milions de vegades que no em volia referir a aquesta paraula, però ho puc explicar més alt, però no més clar i arriba un moment en què una es cansa".

"Penso en el meu fill, en la meva família i tot, però amb la visita de Terelu, les ganes de Jorge... Ho he donat tot a la prova i ho donaré tot perquè m'he d'aferrar a alguna cosa", afegia sobre la seva situació amb Montoya a 'Supervivientes'.

Montoya va intentar acostar-se a la jove després de l'abandonament a 'Supervivientes': "No puc escoltar-te així. Crec que hem intentat mig parlar i no puc escoltar-te així. Crec que ja ho hem parlat i ha quedat clar. Em preocupa, quina família tinc jo? Et tinc a tu i a Carmen. Sé que sóc molt bucle, molt monòleg, però em va fer mal a l'ànima".

No obstant això, Anita, dolguda, no va poder evitar retreure la seva actitud: "T'ho he explicat 20 milions de vegades, que no anava per aquí, i vas estar tot el dia. Te'n vas anar a dormir sense parlar amb mi. Això com em senta a mi? De veritat t'esperaves que tornés una altra vegada a la nit a demanar-te perdó si ja t'ho vaig demanar?". Al que Montoya va concloure: "Em vas parlar malament i tinc els meus moments".