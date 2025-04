La dona de Borja González activa les alarmes pel que va viure abans de 'Supervivientes'

Borja González està actualment vivint l'aventura de la seva vida a Hondures. El guàrdia civil ha demostrat ser tot un as en les proves i va aconseguir alçar-se amb l'últim collar de líder de 'Supervivientes'. No obstant això, aquest moment tan dolç del concursant s'ha vist entelat per la dura confessió de la seva parella: Ana Solma.

La parella, que va aconseguir resistir a la temptació en el reality presentat per Sandra Barneda, semblava una de les relacions més consolidades del programa. Fa poc més d'un any, Borja González i la seva dona rebien a el seu primer fill, el petit Luca. No obstant això, l'exparticipant de 'La Isla de las Tentaciones' s'ha obert en canal a 'TardeAR' per aclarir si continuen junts.

Segons la pròpia influencer, la parella hauria patit una greu crisi abans de l'inici de 'Supervivientes'. Ana Solma i Borja González van viure un moment dur per a la seva relació després del naixement de Luca, cosa que va suposar un creixement de l'estrès.

| Mediaset

"Vaig estar cinc mesos que no em volia aixecar ni veure ningú", confessava ella per a 'Recién nacidos', programa de Mtmad. Durant aquest procés, la influencer confessava que havia passat per un delicat estat d'ànim després del part. "Només desitjava que Borja sortís per la porta per poder plorar fins que em cansés", explicava la dona, visiblement afectada.

Ara, la parella del concursant ha connectat en directe a 'Tardear' per respondre a tot el rebombori que aquella entrevista ha generat. "Amb tot més assimilat: Sí, vam tenir una crisi", confessava taxativament l'exparticipant de 'La Isla de las Tentaciones'. "Va ser per un cúmul de moltes situacions personals i amb qui ho vaig pagar és amb ell. Tot el meu agobi es va bolcar en ell", reconeixia ella.

No obstant això, també aprofitava per aclarir que aquesta crisi ja havia passat. "Se'n va anar a l'illa estant bé tots dos, si no s'hauria anat més tocat", comentava ella, assegurant que els problemes de parella van quedar resolts abans de l'inici de 'Supervivientes'.

També s'ha pronunciat sobre l'última decisió de la seva parella. En l'última gala de 'Tierra de Nadie', Laura Madrueño li donava a triar entre menjar i el seu objecte personal: un peluix del seu fill. "Jo si hagués agafat el menjar ho hauria entès... però per a ell va ser una cosa molt forta perquè la girafa és el seu peluix", sentenciava la dona.