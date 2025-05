Koldo Royo revela la seqüela mèdica que ha patit després de sortir de 'Supervivientes'

L'aventura de 'Supervivientes' ha estat especialment intensa per a alguns concursants, i no només per les condicions extremes de l'illa. A poques setmanes de la final, un dels noms que continua donant de què parlar és el de Koldo Royo. El xef, que va demanar a l'audiència que no el salvés per no abandonar voluntàriament, ha començat a Espanya un procés de recuperació física que ha volgut compartir amb els seus seguidors.

Durant les vuit setmanes que va romandre als Cayos Cochinos, Koldo Royo va experimentar un fort desgast físic. La manca d'aliment i l'esforç constant li van provocar una pèrdua d'uns 15 quilos. Un aprimament que, encara que visible, ha tingut conseqüències menys evidents a simple vista: pateix sarcopènia al turmell esquerre, una afecció que implica la pèrdua de massa i funció muscular.

El mateix Koldo Royo ha revelat que aquesta dolència, habitualment associada a l'envelliment, també pot accelerar-se per altres factors com la inactivitat o la pèrdua ràpida de pes. En el seu cas, el desgast extrem de l'experiència a 'Supervivientes' ha estat el detonant.

| Mediaset

Tal com informen des de la Fundació Espanyola de Reumatologia, "és una malaltia progressiva i generalitzada del múscul esquelètic, caracteritzada per una disminució de la massa, força i funció muscular associada al procés d'envelliment que impacta negativament la funcionalitat i la salut de l'adult gran".

Per revertir la situació, Koldo Royo ja està en mans d'un equip multidisciplinari que l'acompanya en la seva recuperació després de 'Supervivientes'. La seva entrenadora personal ha compartit també part d'aquest procés: "Cal nodrir-se, dormir i entrenar. Som diversos professionals en contacte per optimitzar la seva salut". Amb to més desenfadat, afegia entre rialles: "Ara cal prendre proteïnes i engreixar-te, perquè t'has quedat com un fideu".

Malgrat els contratemps físics, Koldo Royo es mostra satisfet amb el seu pas pel programa. Des del seu retorn no ha dubtat a fer balanç de l'experiència, destacant l'autenticitat amb què va viure cada moment: "El meu concurs ha estat un concurs seriós, he estat Koldo Royo en tot moment, tot ho he anat descobrint, per la qual cosa no hi ha hagut grans sorpreses perquè tot ha estat un descobriment. El més important és no tenir desil·lusions i no n'he tingut ni una".