Patricia Montero revela el que no s'ha vist mai fora les càmeres de 'Supervivientes'

Fa unes setmanes, Patry Montero va viatjar a Hondures per sorprendre el seu marit, Álex Adrover, i compartir uns dies en plena aventura de 'Supervivientes'. La parella va protagonitzar un retrobament emotiu que va cridar molt l'atenció dels seguidors del programa, que van viure amb emoció aquell moment especial.

A més d'això, Patricia Montero va jugar un paper clau en l'emotiu retrobament entre Ana i Borja González. Com a còmplice del programa, va ajudar a enganyar l'exconcursant de 'La isla de las tentaciones', fent-li creure que la seva xicota no havia pogut viatjar fins a Hondures per veure'l.

Durant l'estada de Patricia Montero als Cayos Cochinos, l'actriu es va convertir en part de l'equip i va poder viure l'experiència al màxim. A més, amb permís de l'organització, va mostrar a través de les seves xarxes socials el darrere de càmeres del reality. Una cosa molt novedosa per als seguidors de 'Supervivientes' que a través dels seus vídeos i fotos han pogut descobrir bocins de com es fa aquest programa.

| @patrymontero

Quant als racons mostrats, els escollits per la televisiva han estat la Palapa i la zona de la platja de jocs. La Palapa, per exemple, és més gran del que sembla a televisió, ja que no només hi ha el que es mostra al públic, sinó també una àmplia zona reservada per a les càmeres i part de l'equip tècnic que produeix el programa des d'Hondures.

Patry Montero ha aprofitat la seva visita per mostrar com és realment aquest espai, incloent-hi la zona de nominacions. Revelant també la feina que hi ha darrere de cada gala i com s'organitza tot perquè l'espectacle arribi impecable a la pantalla.

A la platja de jocs es troba també l'estructura on se celebra la cerimònia de salvació, situada just al costat de les àrees destinades a les proves de recompensa i de líder. Tot està organitzat en un mateix entorn, encara que a televisió sembli més separat, cosa que permet que les diferents dinàmiques del programa es desenvolupin de manera àgil i contínua.