La confessió de Jorge Javier sobre Montoya davant la recta final de 'Supervivientes'

El programa més extrem de la televisió ja entra en la seva recta final, i la tensió va en augment. 'Supervivientes' s'acosta al seu desenllaç després de setmanes de desafiaments físics i emocionals que han posat al límit els concursants. Cada cop són menys els que aconsegueixen resistir les dures condicions de l'illa, i la convivència, la fam i el desgast comencen a passar factura. Amb el títol de guanyador cada cop més a prop, les estratègies s'afilen, les aliances canvien i qualsevol moviment pot ser decisiu.

Ja arriba un moment en què és impossible no eliminar els millors, perquè realment els que han aconseguit arribar fins aquí són un reflex de valentia, esforç i resistència. Cadascú ha demostrat amb escreix per què mereix un lloc a la final, però només en pot guanyar un.

D'entre els concursants més destacats, Jorge Javier Vázquez ha assenyalat alguns noms que, segons la seva opinió, haurien d'estar sí o sí a la final: Pelayo, Damián i Montoya. No obstant això, a la seva columna per a Lecturas, ha aclarit que no té favorits definits.

| Mediaset

Tot i així, sí que ha volgut donar algunes pinzellades sobre els supervivents, aturant-se especialment en Montoya. Sobre Damián, va destacar que li ha sorprès gratament la seva actitud durant el concurs, mentre que de Pelayo va ressaltar que està duent a terme una estratègia intel·ligent.

A més, va relatar que Pelayo li va comentar dijous que el moviment de pits de Montoya només li feia gràcia a ell. El presentador va reconèixer que Montoya li continua "fent molta gràcia", tot i que comprèn aquells que estan una mica saturats del concursant. Tanmateix, per a ell, pesa més tot el que Montoya ha aportat al programa i considera que seria molt poc respectuós descartar el personatge un cop ha complert la seva funció.

"Mereix que, un cop finalitzat el concurs, l'acompanyem en el procés d'assimilació de tot el que ha viscut. Per cert: amb tot això no vull dir que desitgi que guanyi el concurs. Encara no tinc favorit. Queda molt partit", ha sentenciat a la seva columna.