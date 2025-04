Un concursant paralitza 'Supervivientes' amb una petició abans de l'última expulsió

Avui es compleixen 1 mes i 8 dies des que els concursants d'aquesta edició de 'Supervivientes' posaven peu a les cristal·lines platges d'Hondures. Com cada setmana, l'audiència ha pogut decidir quins concursants mereixen quedar-se als Cayos Cochinos. No obstant això, Sandra Barneda ja ha anunciat que l'expulsió d'aquesta nit podria ser la més decisiva per als habitants de Playa Misterio.

Tal com ha explicat la presentadora, la d'aquesta nit serà l'última expulsió abans d'un important canvi de mecànica: la unificació. Makoke, Nieves Bolós, Manuel González i Gala Caldirola s'enfrontaran a un nou televot per decidir qui ha de tornar a Hondures amb una segona oportunitat en el concurs.

Com cada setmana, els quatre habitants de Playa Misterio s'han enfrontat a una dura prova de líder. Un intens joc en què es jugaven una preuada immunitat que els feia lliurar-se d'aquest últim televot davant l'audiència.

Tens duel per la immunitat

La prova ha estat la de 'Levantando Atenas', on els concursants havien de sostenir-se entre diversos esglaons cada vegada més separats i únicament utilitzant les mans i els peus. Nieves Bolós i Gala Caldirola han estat les dues primeres a caure de la prova, deixant el duel entre els altres dos participants.

| Mediaset

Makoke i Manuel González s'han enfrontat a un intens duel mà a mà, en què ambdós han aguantat més de 12 minuts suspesos en l'aire. Finalment, la col·laboradora ha aconseguit alçar-se amb la victòria, assegurant-se així la seva permanència a 'Supervivientes'. Després d'unes setmanes plenes d'incidències, finalment Makoke sembla aixecar el cap i tenir un motiu per alegrar-se.

No obstant això, l'expulsió ha quedat entre els seus tres companys: Gala, Manuel o Nieves abandonaran aquesta nit el concurs de manera definitiva. Després d'això, Sandra Barneda ha anunciat l'obertura de votacions per decidir el nom de l'últim expulsat.

La inesperada petició de Gala

Moments després, Gala Caldirola ha sorprès a tots amb una inesperada confessió. "Jo no puc més, estic esgotada i espero marxar aquesta nit", assegurava la concursant, visiblement emocionada. "Demano a la gent que m'estimi que no em salvi. Un premi seria poder acabar així l'aventura i donar-los l'oportunitat a ells", sentenciava.

El primer a salvar-se ha estat Manuel, que una setmana més ha rebut el suport aclaparador del públic i acumulava més del 60% dels vots. Finalment, l'expulsió s'ha decidit entre l'ex tronista i la influencer.

Finalment, l'audiència li ha concedit a Gala el seu desig, deixant-la fora de 'Supervivientes' i condemnant-la (o premiant-la) a tornar a Espanya. "Estic molt feliç, necessito una abraçada de la meva mare, del meu germà, de la meva filla...", assegurava ella, que es queda fora del concurs a un pas de la unificació.

"Físicament i emocionalment no estava preparada per a tanta pressió, vinc d'un reality de tres mesos i he viscut episodis de molta ansietat", s'ha confessat abans d'abandonar Hondures. Per la seva banda, Nieves Bolós s'ha mostrat molt emocionada amb la seva salvació. "Gràcies Espanya, ho he passat molt malament perquè aquest és el meu somni", deia entre llàgrimes la influencer.