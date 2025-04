'Supervivientes' anuncia un canvi de mecànica que donarà un gir de 180º al concurs

Avui es compleixen un mes i 8 dies des que els concursants d'aquesta edició van trepitjar Hondures per enfrontar-se a l'aventura de les seves vides. Expulsió rere expulsió, el concurs ha avançat imparable fins a plantar-se en un moment decisiu del concurs. Jorge Javier Vázquez ja ho anunciava a la gala passada: 'Supervivientes' viurà la seva última expulsió aquest dimarts abans d'un important gir de 180º que podria canviar-ho tot.

Makoke, Manuel González, Nieves Bolós i Gala Caldirola s'enfronten a un últim vot per determinar l'últim expulsat abans d'un important canvi de mecànica: la unificació. Després de diverses setmanes de concurs a Playa Misterio, els concursants passen a la següent fase del reality i podran unir-se a Calma i Furia.

Nova fase de concurs

D'aquesta manera, 'Supervivientes' resol la major incògnita de l'edició: què passa amb els concursants de Playa Misterio. Com cada any, els concursants que ja havien estat desterrats per l'audiència són traslladats a una platja aïllada esperant l'oportunitat per tornar al concurs. Finalment, al 'Conexión Honduras' d'aquest diumenge l'audiència tindrà el poder que es queda fora d'aquesta repesca.

Durant la gala presentada per Sandra Barneda, es donaràl'última expulsió definitiva d'un dels habitants de Playa Misterio. Amb el televot ja resolt, els tres supervivents s'unificaran amb la resta en un intens 'Tierra de Nadie' liderat, com sempre, per Carlos Sobera.

"Els supervivents que quedin allà, a 'Playa Misterio', deixaran de ser un secret i se sumaran a les altres dues platges, per això l'expulsió d'aquest diumenge és decisiva", explicava el presentador. Manuel González, Nieves Bolós o Gala Caldirola es quedaran fora del concurs al final de la nit de diumenge. Com sempre, tot queda en mans de l'audiència.

'Supervivientes' continua líder en audiències i arrasa en la seva sisena gala en obtenir un gran 23,1% i 1.497.000 espectadors. El reality de Telecinco, que aconsegueix un bon 12,2% de quota i 1.594.000 en el seu express, puja a un 27,4% en els espectadors de 25 a 44 anys.