Gala Caldirola toca fons a 'Supervivientes' i es trenca a plorar per un motiu de pes

Aquesta no està sent una setmana gens fàcil per a una de les concursants de 'Supervivientes'. Gala Caldirola està passant per uns dies de baixada que podrien provocar un nou abandonament en aquesta edició. Encara que encara no ha activat oficialment el protocol per abandonar Hondures, la model ha confessat el seu desig de marxar.

L'anterior programa de 'Supervivientes' acabava amb una nominació sorpresa que ningú esperava. Després de diverses setmanes d'amistat convivint a Playa Furia, Pelayo Díaz decidia pujar a la palestra a Gala Caldirola. L'estilista apel·lava a la falta d'energia i força que la model havia demostrat en els últims dies i que havien culminat amb la seva renúncia a la prova de líder.

A més, les imatges de la setmana no feien més que demostrar la important baixada anímica de la concursant. En aquestes imatges, la model expressava explícitament el seu desig d'abandonar 'Supervivientes'. "No puc més, necessito marxar", plorava, "ni em surt fer res perquè per no fer-ho bé...".

| Mediaset

Per això, Sandra Barneda decidia preguntar-li directament si havia llençat la tovallola. Davant d'això, la concursant s'obria en canal i confessava la delicada situació emocional en què es troba. "És un cúmul de coses, porto amb molts dolors d'esquena, no puc dormir... Estic cansada, estic trista", aclarava la jove.

"He estat intentant que la ment no em guanyi, m'encantaria poder sentir-me diferent però no ho aconsegueixo. Estic col·lapsada", li admetia a la presentadora, visiblement afectada. De fet, Gala Caldirola no podia evitar emocionar-se mentre parlava i esclatava en llàgrimes. "M'està entrant ansietat, no podia respirar", afegia.

Una situació d'esgotament que no és només físic, sinó també psicològic. "Em sento molt dèbil i em fa pena estar així, m'encantaria estar motivada però no puc", li comentava a Sandra Barneda.

La presentadora tractava de donar-li suport a través d'un tendre discurs en què li enviava força. No obstant això, la jove semblava no remuntar i podria convertir-se en la quarta baixa de 'Supervivientes 2025'. Si finalment iniciés el protocol d'abandonament, l'ex-tronista podria seguir els passos de Terelu Campos, Beatriz Rico i Rosario Matew, que ja van decidir posar fi a la seva aventura.