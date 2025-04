Samya deixa anar la bomba i assenyala la mentida de dos concursants de 'Supervivientes'

L'aventura de Samya a 'Supervivientes' va ser breu, però intensa. Convertida en la primera expulsada definitiva d'aquesta edició, la jove no ha trigat a donar la seva versió dels fets després d'abandonar Hondures. Encara que ja va passar pel plató per comentar la seva sortida amb Sandra Barneda, ha estat a les seves xarxes socials on ha deixat clar que no pensa callar-se res.

A través d'un vídeo que no ha trigat a fer-se viral, Samya ha desmuntat la imatge pública de diversos dels seus companys de 'Supervivientes'. Especialment la de Koldo, a qui assenyala directament com un dels grans farsants de l'edició. "Us recordeu que us vaig dir que Koldo no era tan entranyable com el pintaven? Avi entranyable, doncs mira, per fi se li ha caigut la màscara gràcies a Anita. I així també demostro que no estic tan boja com la gent pensa", comença dient amb ironia.

Segons Samya, la cara amable que el veterà mostra en càmera no té res a veure amb el seu comportament real: "És un fals de manual. Davant de la càmera és l'avi entranyable, amb el somriure etern però darrere de càmera és fals, traïdor i estrateg. Escolta i no és que m'agradi dir us ho vaig dir, però és que us ho vaig dir. Aquí en aquest tipus de programes, els papers no triguen gaire a caure's".

| Mediaset

D'altra banda, Gala és una altra de les concursants amb més protagonisme a l'illa, també ha estat blanc de les seves paraules. "Aquesta no era la defensora de les girls? Per ser la defensora de les girls només l'he vista discutir amb dones i criticant dones i després com no li ha funcionat el carpetazo amb Montoya ni amb Damián ella, ara de sobte se sent desmotivada i vol marxar. Perquè els seus palmeros ja no són a la platja i després amb Pelayo veu molt difícil fer un carpetazo clar".

Així mateix, Samya ha aprofitat per defensar Anita, una de les poques persones amb les quals va sentir afinitat a 'Supervivientes' i ara sembla estar en el punt de mira del grup. "No m'estranya que Anita s'hagi saltat les normes amb Montoya. Si és que jo també ho faria si hagués tingut algú de confiança a l'altra platja", ha començat.

| Mediaset

"És que quin grupet que li ha tocat a Anita, la pobra. Primer han anat a per mi, després han anat a per Makoke i ara van a per Anita. Què voleu que us digui? És que no m'estranya, no m'estranya", deia.

Finalment, ha tingut unes paraules positives per a Montoya: "La veritat que em va agradar força com va estar amb Anita perquè últimament estava en bucle, en aquest monotema de m'ha trencat el cor, que si estic curant, que si no sé què, que si no tens empatia. Llavors m'estava avorrint una mica, m'estava saturant. Però per com s'ha comportat amb Anita i com l'ha defensat i com ha tret les urpes per ella, això m'ha encantat. Chapeau".