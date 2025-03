Comunicat de Jorge Javier sobre la inèdita decisió que ha pres 'Supervivientes'

'Supervivientes' va començar fa una setmana però 7 dies donen per a molt a Hondures. En tan poc temps, els concursants ja s'han llançat d'un helicòpter, han pescat els seus primers peixos i han patit el seu primer temporal extrem. També van viure unes intenses nominacions que deixava a 4 aspirants per abandonar el programa. Ara, Jorge Javier Vázquez llança un comunicat sobre la decisió inèdita que dona un gir de 180º graus al concurs.

Unes nominacions que es van veure marcades per mantenir l'equip fort per enfrontar-se a les dures proves i condicions del programa. Per això, Beatriz Rico i Samya Aghbalou van ser les nominades per part dels seus companys, al·legant que les veien les més febles. D'altra banda, Rosario Matew i Koldo Royo van ser els nominats directes dels líders.

No obstant això, encara que els quatre semblaven prendre's la seva nominació amb esportivitat, el concurs donava un gir de 180º. Beatriz Rico decidia abandonar 'Supervivientes' després de ser incapaç de conciliar el son durant els primers dies. "La meva salut és el primer, no vull forçar-me", expressava l'actriu i escriptora abans d'abandonar Hondures.

| Mediaset

Amb això, la llista es reduïa a tres noms que havien d'enfrontar-se al primer veredicte del públic. No obstant això, 'Supervivientes' guardava una nova sorpresa per als concursants i Jorge Javier Vázquez ha estat l'encarregat d'anunciar-la als concursants.

"Atenció, us he de comunicar una cosa molt important. L'organització del programa ha pres una decisió sense precedents que afecta a tots els supervivents", anunciava el presentador. Més endavant, el català demanava als nominats que es posessin dempeus i començava una falsa cerimònia de salvació.

A continuació, en comptes de dir el nom de l'expulsat, Jorge Javier iniciava el comunicat. "Per culpa del terrible temporal i deels esdeveniments extraordinaris, l'abandonament de Beatriz Rico, que estava nominada, no heu pogut viure una setmana de supervivència normal", deia. Per això, segons confirmava el presentador, l'organització havia decidit cancel·lar l'expulsió d'aquesta setmana.

"Supervivientes' ha pres una decisió sense precedents. Us donarem a tots l'oportunitat que gaudiu una setmana més d'aquesta experiència en condicions normals" anunciava el presentador. D'aquesta manera, Samya, Koldo i Rosario guanyaven una nova oportunitat de seguir a 'Supervivientes'.

Però això no era tot. A més, Jorge Javier ha avançat que diumenge vinent entrarà un nou concursant. Després de l'abandonament de l'actriu, 'Supervivientes' torna a obrir el càsting per rebre una nova celebrity per ocupar el seu lloc.