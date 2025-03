'Supervivientes 2025' estrena palapa amb unes nominacions inesperades

Laura Madrueño s'ha tornat a emocionar en tornar a trepitjar la palapa. 261 dies després del final de l'edició passada, que va veure Pedro Aguado alçar-se com a guanyador, la llum s'ha tornat a encendre a Hondures. Aquest és el seu tercer any com a presentadora però la seva il·lusió i passió per 'Supervivientes' no ha disminuït en cap moment.

Per això, a Laura Madrueño se li han escapat les llàgrimes en tornar a aquest lloc que tantes alegries li ha donat. També ha estat la primera vegada que els nous concursants trepitgen la palapa, el lloc que els veurà viure els seus moments més tensos. "No m'ho crec, m'he emocionat molt en entrar a aquest lloc que he vist tantes vegades a la tele", explicava Makoke, que ha reconegut que l'imaginava "més lletja".

Tanmateix, els moments d'alegria han durat poc. Contra tot pronòstic, i després d'enfrontar-se a una prova que els dividia en equips, els supervivents hauran d'enfrontar-se a les seves primeres nominacions.

Els ambients ja han començat caldejats, amb Jorge Javier anunciant les platges que ocuparà cada equip. Aquest any, 'Supervivientes 2025' compta amb dos campaments diferents: Playa Calma, que comptarà amb més comoditats, i Playa Furia, amb condicions més extremes.

La ubicació de cada equip s'ha decidit pel temps de cadascun a la prova, atorgant la millor platja a l'equip blanc. D'aquesta manera, Damián Quintero, Almácor, Pelayo Díaz, Ángela Ponce, Nieves Fit, Gala Caldirola, Rosario Matews i Beatriz Rico ocuparan Playa Calma. L'Equip Negre, format per la resta de concursants, ocuparà la platja amb pitjors condicions.

La prova també ha servit per conèixer els dos primers líders de cada tribu. Un títol de molta responsabilitat ja que, a més de portar-se la immunitat, també han de nominar de forma directa a un dels seus companys. Per ser els més ràpids, Álvaro Muñoz Escassi i Damián Quintero es converteixen en els primers líders de l'edició.

Després d'això, han començat les nominacions de l'Equip Blanc. El nominat del grup ha estat clar:l'actriu Beatriz Rico ha estat nominada per la majoria dels seus companys. Rosario, Ángela, Almácor, Gala i Rosario li han atorgat el seu vot al·legant que és "la que menys s'ha integrat" i a la que veuen "més dèbil anímicament".

Per la seva banda, Beatriz Rico ha assegurat que "se li feia molt difícil nominar", encara que acabava decantant-se per Gala Caldirola. "No crec que el meu vot signifiqui que surti", ha declarat. Nieves Fit ha estat l'altre vot contra la majoria, nominant Almácor per afinitat.

Com a líder, Damián Quintero ha nominat directament Rosario Matews, al·legant que és "la que pitjor temps ha fet a la prova". D'aquesta manera, Beatriz Rico i Rosario Matews es converteixen en les nominades de Playa Calma.

En l'equip Negre, els vots també han estat bastant unànimes. La majoria dels seus companys han apuntat cap a Samya, a la que veuen com la més dèbil per "no saber nedar". Alex, Koldo, Laura i Borja l'han nominada a ella, mentre que Borja i Makoke han apuntat cap a Koldo, per ser també un concursant dèbil. Samya ha votat Laura Cuevas, a la que admet que "no li arriba".

Com a líder, i encara que admet que la "vol al seu costat tot el concurs", Álvaro Muñoz Escassi ha nominat Koldo. "Sé que l'audiència vol que es quedi", li deia mentre el nominava.