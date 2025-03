Makoke paralitza 'Fiesta' per una notícia inesperada abans de viatjar a 'Supervivientes'

L'inici de 'Supervivientes' ha estat marcat per la polèmica per a una de les seves concursants abans fins i tot d'abandonar Espanya. Aquest diumenge 2 de març, els primers concursants van emprendre el seu viatge a Hondures. No obstant això, en l'últim moment, Makoke es va veure obligada a entrar a 'Festa' davant d'una notícia que es va estendre ràpidament als mitjans.

Algunes informacions asseguraven que existirien unes imatges compromeses de la seva parella, Gonzalo, en actitud afectuosa amb una altra dona. Davant la difusió d'aquesta informació, 'Festa', programa en el qual Makoke col·labora, va voler conèixer la seva versió. Des de l'aeroport i a punt d'embarcar, la col·laboradora es va mostrar rotunda al respecte: "No m'afecta el més mínim. Jo sé que és absolutament fals. Què va, és mentida. Podria dir que tenim una relació oberta, però no".

Convençuda que es tracta d'un intent de perjudicar-la just abans de la seva entrada a 'Supervivientes', Makoke va llançar una pregunta clara: "És absurd. Aquestes fotos, si existissin, ja haurien sortit... algú les ha vist?". A més, no va dubtar a assenyalar que l'origen d'aquesta informació respon a una intenció malintencionada: "Són persones que volen fer mal abans que me'n vagi, perquè me'n vagi fotuda. És el dir 'anem a fer mal'".

| Mediaset

Sobre com ha reaccionat Gonzalo davant els rumors, Makoke va explicar que no li ha donat més importància: "S'ha partit de riure. És que no sé d'on ve aquesta informació perquè estem 24 hores al dia junts. No té ni cap ni peus, és només amb intenció de fer mal".

Makoke va deixar clar que la notícia no ha tingut cap impacte en la seva relació, ja que ni tan sols han considerat necessari parlar del tema. "Us juro que no li hem donat ni un minut. Vosaltres perquè m'heu trucat i sou vosaltres. Jo ho he dit 'això és gent que em vol fer mal sense més, això és la televisió i estigues tranquil'", va explicar.

A més, va deixar una reflexió sobre la seva actitud davant aquest tipus d'informacions: "Jo ja estic de tornada perquè l'edat serveix per a alguna cosa". Recordem que la parella, que està a punt de complir dos anys de relació, segueix endavant amb els seus plans de casament. Encara que no han revelat la data exacta, Makoke va confirmar que l'enllaç se celebrarà a l'estiu de 2025.