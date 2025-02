Preocupació per Álvaro Muñoz Escassi després del que va passar abans de 'Supervivientes'

A poques setmanes del seu retorn a 'Supervivientes' després de 16 anys, Álvaro Muñoz Escassi ha viscut un gir inesperat en la seva vida. 'Tardear' va desvelar una investigació que va deixar el genet sense paraules, traient a la llum el comportament inquietant d'una de les seves veïnes. El format va exposar com una dona propera a Álvaro Muñoz Escassi sembla estar obsessionada amb ell, fins al punt d'haver intentat interferir en la seva actual relació sentimental.

"Pateix quan el veu amb Sheila Casas", va assegurar 'Tardear', abans de mostrar les proves obtingudes durant la seva investigació. No obstant això, el moment més impactant per a Álvaro Muñoz Escassi va arribar quan va veure una imatge seva entrenant a casa seva, presa presumptament per la dona en qüestió.

"M'ha deixat al·lucinat això de la foto meva al gimnàs. El tema de l'assetjament és una cosa molt greu i un per ser assetjat s'ha de donar compte", va expressar, visiblement sorprès. "Jo fins avui no sabia res i mai m'he sentit assetjat, però veient aquesta foto em preocupa", va reconèixer Álvaro Muñoz Escassi, encara sense assimilar el que acabava de descobrir.

| Mediaset

Mentrestant, un reporter de 'Tardear' esperava a les portes del seu domicili per aportar més detalls sobre la situació. "La veïna assetjadora controla cada vegada que Álvaro entra i surt del garatge. A més, es sap la matrícula del seu cotxe", van revelar durant l'emissió, provocant molta preocupació en el col·laborador.

Amb gest seriós, Álvaro Muñoz Escassi va seguir atent el reportatge que va acabar amb una inquietant pregunta. "Odia a Sheila ¿La seva seguretat corre perill quan Álvaro vagi a 'Supervivientes'? ¿Seria capaç d'una bogeria per conquerir el genet?", va concloure el vídeo.

Recordem que Álvaro Muñoz Escassi formarà part del repartiment de 'Supervivientes', que viatjarà a Hondures en els pròxims dies. També en formen part Pelayo Díaz, Makoke, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas, Joshua Velázquez, Álex Adrover, Rosario Matew i Samya Aghbalou. Encara hi haurà nous noms que completaran la llista, però no es confirmaran fins a la gala d'estrena de 'Supervivientes' el pròxim dijous 6 de març.