Óscar Landa reviu els rumors de la seva veritable relació amb Ruvens a 'GH DÚO'

Encara que Miguel Frigenti i Óscar Landa han protagonitzat una de les grans amistats en aquest 'GH DÚO', no tothom ha vist la seva relació amb bons ulls. Parlem dels familiars i amics del basc, que s'han mostrat molt escèptics amb l'amistat que els concursants mantenien. I si hi ha algú que ha estat especialment crític, ha estat Ruvens, excompany de 'GH 19' d'Óscar.

Els rumors d'idil·li entre el basc i el seu excompany han rondat les xarxes des de les primeres setmanes de la seva edició. Encara que la seva relació no va començar amb bon peu (de fet, Ruvens va ser un dels promotors del "bullying" que va rebre Óscar), el temps i la casa els ha anat unint. Durant aquest concurs, l'albacetenc ha estat extremadament crític amb Miguel Frigenti, a qui ha acusat de penjar-se d'Óscar i de perjudicar-lo.

Tot va saltar pels aires quan Miguel Frigenti va tornar a la casa en qualitat de cap de campanya. Aquell dia, el programa decidia posar-li les imatges de tot el que familiars i amics d'Óscar opinaven del periodista, cosa que descol·locava el basc. "Has de pensar que jo no he vist res, és una situació complicada", li admetia, assegurant que se sentia al mig de tots dos.

| Telecinco

Sens dubte, un tema que han volgut parlar llargament en els dies posteriors i que donen una nova visió de la relació que Ruvens i Óscar mantenen realment. Miguel Frigenti manté que l'actitud del defensor es deu a "un atac de banyes" i a les gelosies que sentiria sobre la seva relació.

Lluny de desmentir-ho, Óscar li demanava al seu amic que tractés d'entendre l'albacetenc. "Ell és molt particular... Pensa que no tots som iguals, nosaltres ens tenim molt acceptats", li explicava, fent al·lusió a alguna cosa "dolenta" que li estava passant al seu defensor. "Ja saps per què ho està fent, així que ja està", li demanava, traient ferro a l'anunci.

Davant tant de misteri, Miguel Frigenti li demanava que reflexionés. "Saps que si no haguessin fet fora la Maite i l'Elsa, ell no hauria canviat la seva actitud amb tu", li deia, en referència a quan el tractava malament durant 'GH 19'. "Ja ho sé, no sóc tonto", li retreia el basc, assegurant que el que li passava és que "tenia por". Óscar tancava la conversa comentant que preferiria parlar-ho fora.